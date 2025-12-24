"آفة" السودان تهدد مشواره بكأس إفريقيا 2025 .. "الجد" زيدان في غاية السعادة بلوكا ورياض محرز "التاريخي" يوجه رسالة لجميع منافسيه!

سجل النجم رياض محرز بداية مثالية للمنتخب الجزائري في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما تكفل بإحراز الهدفين الأول والثاني في شباك منتخب السودان، ليضع بصمته مبكرًا على مجريات اللقاء ويمنح "محاربي الصحراء" أفضلية واضحة منذ الدقائق الأولى.

وجاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عقب جملة فنية رائعة عكست الانسجام الكبير بين عناصر المنتخب الجزائري، حيث تلقى محرز الكرة داخل منطقة الجزاء واستغل ارتباك الدفاع السوداني، ليضعها بثقة في الشباك، مُعلنًا تقدم الخُضر بهدف مبكر سهّل من مهمتهم وفرض سيطرتهم على إيقاع اللعب منذ البداية.

واصل محرز تألقه خلال مجريات اللقاء، ونجح في تعزيز تقدم المنتخب الجزائري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله محمد الأمين عمورة. وأظهر قائد الجزائر مهاراته الفردية العالية، إذ راوغ أكثر من مدافع بلمسة ذكية، قبل أن يضع الكرة في المرمى ببراعة، مؤكدًا تفوقه الفني وحسمه للمباراة.

وبفضل أدائه اللافت ودوره المؤثر في الشق الهجومي، توج رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما شكّل مصدر الخطورة الأول على دفاع السودان، وقاد المنتخب الجزائري لتحقيق انتصار مهم في مستهل مشواره بالبطولة القارية، ليبعث برسالة قوية لبقية المنافسين حول جاهزية الخُضر للمنافسة على اللقب.

ما قدمه محرز اليوم كان بمثابة رسالة قوية إلى جميع المنافسين، بأنه ومنتخب بلاده لن يشاركوا في تلك النسخة من كأس أمم إفريقيا إلا من أجل المنافسة بقوة على اللقب.