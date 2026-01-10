بعد ضم ابن زيدان .. الجزائر تتفاوض لإقناع شقيق مبابي بتمثيلها واللاعب يحدد موقفه من الفكرة!

بعد التمكن من الظفر بخدمات لوكا ابن النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، تطمح الجزائر في إقناع إيثان شقيق كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد باللعب في صفوفها.

الجزائر التي تلعب اليوم، السبت، أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، تحاول إضافة المزيد من المواهب للفريق الأول قبل مشاركتها في كأس العالم 2026، ونجحت بالفعل في ضم لوكا زيدان.

الأمور سارت بنجاح ومرونة مع حارس غرناطة الإسباني، ولكن يبدو أن الأمور ستكون مختلفة مع إيثان الذي يميل لتمثيل منتخب فرنسا بوجود شقيقه قائد الفريق كيليان.