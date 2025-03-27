أحدهم طريقه مفروش بالورود .. حلم "الثلاثية" حكر على رباعي و"الكلاسيكو" قد يقول كلمته!

هل نشهد بطل جديد للثلاثية أم تكرار للإنجاز؟

الثلاثية .. تلك الكلمة التي تصف موسماً مثالياً وحلم لأي نادي، حين ينجح ناديك بتحقيق بطولتي الدوري والكأس وأسمى الكؤوس القارية، وفي حالة أوروبا هي دوري الأبطال "ذات الأذنين" المجيدة.

فقط 22 فريقاً حول العالم حقق الأمر، و8 فرق أوروبية حظيت بهذا الشرف من قبل هي برشلونة (مرتين)، بايرن ميونخ (مرتين)، أياكس، بي إس في أيندهوفن، إنتر، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وسلتيك.

الموسم الحالي 2024-2025 قد يكون شاهداً على ثلاثية أوروبية جديدة، إذ تملك 4 فرق فرصة لتحقيق الإنجاز، برشلونة من أجل رقم قياسي قاري إذا فعلها لمرة ثالثة، إنتر من أجل كتابة للتاريخ مجدداً عقب 2010، بينما ريال مدريد يريد إضافة إنجازاً جديداً لسجله الناصع، وباريس الباحث عن بطولته الأولى في الأبطال وثلاثية قارية عقب أن مل من مثيلتها المحلية.