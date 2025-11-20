بعد التقليل منه لصالح رونالدو .. طارق ذياب يُصالح سالم الدوسري بطريقته الخاصة

قارن المدافع التونسي المعتزل خلال تواجده في استوديو قنوات ثمانية بين مردود كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الأول سجل ما يقرب من 83 هدفًا خلال موسمين ونصف، فيما احتاج الثاني إلى 15 عامًا ليصل لنفس العدد تقريبًا.

حديث ذياب صدم مقدم الاستوديو الذي لفت نظره إلى أن رونالدو ينشط في مركز المهاجم فيما الدوسري جناح، ولكن المحلل التونسي قلل من تأثير تلك المعلومة كثيرًا، بقوله ""ولو!، رونالدو كان جناحًا أيضًا، ليونيل ميسي جناح ويسجل الكثير من الأهداف"، وهو الذي أشعل ضده نيران الانتقادات خاصة من جمهور وإعلام الهلال.