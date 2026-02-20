التعليم أولًا | لم يكن مجرد مشهد درامي.. جوارديولا يطبق مقولته مع تيد لاسو بالحرف، والعبرة أمام فينيسيوس!

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل بنتيجة 2 مقابل 2 أمام منافسه وولفرهامبتون يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليصبح الفارق في صدارة الترتيب 5 نقاط.
هذا التعثر يمنح فريق مانشستر سيتي فرصة ذهبية لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حال تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل، وعقب خوض مانشستر سيتي مباراته الأخيرة في بطولة الكأس تحول التركيز سريعًا في المؤتمر الصحفي للمدير الفني بيب جوارديولا من التحليل الفني وحسابات الصدارة إلى قضايا مجتمعية بالغة الأهمية تتجاوز حدود الخطوط البيضاء للملعب وتضع النقاط على الحروف في ملفات شائكة تشغل الرأي العام.