Getty Images Sport
"التعب في الرأس" - إرلينغ هالاند يرفض إلقاء اللوم على التعب في صعوباته أمام المرمى، بينما يحدد مهاجم مانشستر سيتي المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
هاالاند يطالب نفسه بالمزيد بعد بطولاته في أنفيلد
أصدر هالاند تقييماً لاذعاً لأدائه الأخير، مؤكداً أنه "لا عذر" لضعف أدائه أمام المرمى منذ بداية العام. على الرغم من دوره البارز في فوز مانشستر سيتي على ليفربول في أنفيلد، رفض النجم النرويجي الإشارة إلى أن جدول المباريات المزدحم هو السبب وراء فترة الجفاف التي شهدت فشله في التسجيل من اللعب المفتوح في آخر ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان لاعب مانشستر سيتي رقم 9 هو المحرك وراء التحول المذهل في ميرسيسايد هذا الأسبوع. مع تأخر فريق بيب جوارديولا في النتيجة في وقت متأخر من المباراة، تحول هالاند إلى صانع الألعاب ليمرر الكرة إلى برناردو سيلفا الذي سجل هدف التعادل، قبل أن يحافظ على رباطة جأشه ويسجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ومع ذلك، لم تحجب فرحة النتيجة عن هالاند تدهور مستواه. في حين أن رصيده من الأهداف لا يزال مرتفعًا، إلا أن مساهمته الإجمالية خلال يناير وأوائل فبراير قد أثارت الانتقادات. في تصريحاته بعد المباراة، كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ينتقد نفسه بشكل واضح، معترفًا بأن أداءه قد انخفض عن المستوى الهائل الذي وضعه لنفسه عند وصوله إلى إنجلترا.
وقال هالاند للصحفيين: "يمكن القول إنني لم أسجل أهدافًا كافية منذ بداية هذا العام، وأعلم أنني بحاجة إلى التحسن". "أعلم أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حدة وأفضل في كل هذا، وهذا شيء يجب أن أعمل عليه. يجب أن أستمر لأن هذا ما يستحقه الجميع ويتوقعونه".
- Getty Images Sport
"التعب في الرأس" - لا أعذار لتراجع المستوى
تزامن تراجع أداء سيتي مؤخرًا مع جدول مباريات مرهق وغياب شريكه الهجومي الرئيسي عمر مرموش، الذي كان مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. أدى عدم وجود خيارات للتناوب إلى إثقال العبء البدني على هالاند، مما دفع العديد من الخبراء إلى القول بأن المهاجم يعاني من الإرهاق.
لكن هالاند لا يهتم بمثل هذه التكهنات. عندما أتيحت له الفرصة لإلقاء اللوم على التعب في أدائه الضعيف، رفض ذلك بشدة.
وأكد قائلاً: "لا أريد التحدث عن سبب تراجع مستواي. لا أعتقد أن هناك أي عذر". "الإرهاق هو أمر ذهني إلى حد كبير. هناك الكثير من المباريات. انظر إلى الجدول الزمني، إنه ليس سهلاً، وبالنسبة لي، الأمر يتعلق بالحفاظ على لياقتي البدنية، وعدم التعرض للإصابة. هذا هو الأهم. وأحاول أن أكون جاهزاً لمساعدة الفريق".
هل تبحث عن رهانات كرة قدم أكثر ذكاءً؟ احصل على توقعات الخبراء والتنبؤات المستندة إلى البيانات والأفكار الرابحة مع GOAL Tips على Telegram. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الآن!
مهاجم سيتي لا يزال يتصدر سباق الحذاء الذهبي رغم "الجفاف"
إنه لأمر يدل على جودة هالاند أنه حتى في خضم "أزمة" الثقة، لا يزال أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز. رفعه ركلته الجزائية في أنفيلد إلى 21 هدفًا في الدوري للموسم 2025-26، ليحافظ على فارق أربعة أهداف عن نجم برينتفورد إيغور تياغو في سباق الحذاء الذهبي.
كانت ركلة الجزاء ضد ليفربول بمثابة راحة مرحب بها، وكسرت حاجزًا نفسيًا، ولكن الحقيقة تبقى أن الأهداف في اللعب المفتوح كانت صعبة المنال بشكل غير عادي.
- AFP
ما هو مستقبل مانشستر سيتي وهاالاند؟
يبدو أن الفوز على ليفربول يمثل نقطة تحول محتملة في الموسم. بعد أن بدا أن فريق جوارديولا قد خرج من المنافسة، أصبح الآن متأخراً بست نقاط عن أرسنال. بالنسبة لهاالاند، أصبح التركيز الآن منصباً على شيء واحد: تحويل هذا الأداء "الحاسم" إلى سلسلة مستمرة من النتائج الجيدة.
يواجه مانشستر سيتي سلسلة من المباريات الصعبة في فبراير، حيث يلتقي مع فولهام يوم الأربعاء قبل مواجهة سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع. وتليها مباريات ضد نيوكاسل ولييدز في نهاية الشهر. إذا تمكن هالاند من التخلص من "التعب" الذي يسيطر على ذهنه واستعاد براعته، فإن سعي مانشستر سيتي للفوز باللقب على عدة جبهات سيظل حياً. وقد تم تحذير بقية فرق الدوري: العملاق النائم قد استيقظ، وهو لا يبحث عن أعذار.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان