يامال يخطف الأنظار .. ومفاجأة في حراسة المرمى

مع وصول قطار منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" إلى المحطة الأخيرة، انحصر الصراع بين إسبانيا وإنجلترا للتنافس على الكأس الغالية، بينما اتضحت ملامح المنافسة بين اللاعبين على حجز مقاعد ذهبية في التشكيلة المثالية.

ويسدل الستار على بطولة أمم أوروبا يوم الأحد المقبل في ملعب برلين الأولمبي، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي بطموحه في الفوز باللقب الأول له في اليورو، مع نظيره الإسباني الطامع في حمل الكأس الرابعة في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي في الأكثر تتويجًا.

وبينما شهدت البطولة منافسات شرسة بين المنتخبات حتى وصلنا إلى المباراة النهائية، كان لعدد من اللاعبين الحق في الحصول على إشادة خاصة، نظرًا لأدائهم الفردي المتفرد مع منتخبات بلادهم.

وتقدم النسخة العربية من "GOAL" تصورًا لأفضل اللاعبين على مستوى البطولة من خلال التشكيلة المثالية لـ"يورو 2024".