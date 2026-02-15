التزم بعملك اليومي، روبن! مايا جاما تشارك أعمال دياس الفنية بعد أن قدم نجم مانشستر سيتي هدايا عيد الحب لمقدمة برنامج Love Island

جاما، التي كانت تقود أحدث سلسلة من Love Island All-Stars ولكنها لا تزال تجد الوقت للعودة إلى المملكة المتحدة، كانت فخورة برسوماتها. لم تكن معجبة بجهود دياس.

قد يكون لاعب وسط المدينة قد أتقن فنه الخاص، بصفته لاعبًا دوليًا متميزًا في أوساط كرة القدم وحاصلًا على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكنه بالتأكيد أكثر مهارة بقدميه منه بيديه.

صورة دياس، التي كان من المفترض أن تشبهها، على الأقل أضفت ابتسامة على وجه جاما. وجدت جهوده مضحكة، حيث أطلق الاثنان على نفسيهما لقب فنانين "بيكاسو" في طور التكوين. لا يبدو أن أيًا منهما سيسير في هذا الطريق.