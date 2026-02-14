هل ينجح التصعيد؟.. السيناريوهات المرعبة التي تنتظر الدوري الإسباني بعد شكوى برشلونة!

التخوف الأكبر الذي يواجه المسؤولين عن الكرة الإسبانية هو أن تتحول شكوى برشلونة إلى شرارة تشعل ثورة شاملة من بقية الأندية.

إذا شعر المنافسون أن الضغط الرسمي والخطابات شديدة اللهجة هي الوسيلة الوحيدة لضمان العدالة فإننا سنشهد طوفانًا من البيانات الاحتجاجية بعد كل جولة.

هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى انهيار ثقة الجماهير واللاعبين في نزاهة النتائج حيث سيصبح التشكيك هو القاعدة والقبول بالقرار هو الاستثناء.

إن تحول الدوري من تنافس فني إلى صراع بيانات ومحاكم يهدد بضرب جوهر اللعبة ويجعل الحكام في موقف الضعيف الذي يسعى لإرضاء الجميع خوفًا من الملاحقة القانونية أو التشهير الإعلامي.