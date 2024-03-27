من أناقة 74 إلى نسخة الملايين .. وداعًا تميمة إنجازات ألمانيا!

العملاق الأمريكي ينهي شراكة تاريخية للماكينات

لم يكن أسوأ المتشائمين في الكرة الألمانية، يعتقد أبدًا أن يأتي يوم، ويعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، انفصاله عن شركة "أديداس" الألمانية، التي ظل شعارها ملازمًا لقميص منتخب الماكينات حوالي 70 عامًا.

والصدمة الكبرى كانت أن الانفصال بين الاتحاد الألماني وشركة توريد الملابس والمستلزمات الرياضية الأشهر في العالم، تم من أجل قبول عرض الغريم الأزلي والتوجه إلى شركة "نايكي" الأمريكية بداية من عام 2027، وبعقد يمتد حتى 2034.

وجاء قرار الاتحاد الألماني ليحدث هزة في الأوساط الرياضية، حيث أن "أديداس" التي ظهر شعارها لأول مرة على أقمصة منتخب المانشافت في عام 1954، خاضت رحلة نجاح تاريخية مع الماكينات حتى الآن.

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ولم ينفصل شعار أديداس عن قميص ألمانيا، بخلاف فترة قصيرة في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي عندما ارتدى الفريق أطقمًا تحمل علامتي أمبرو وإيريما.

ويستعرض "جول" في السطور التالية أبرز مراحل الشراكة التاريخية بين ألمانيا وشركة أديداس..