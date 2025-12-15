من "البرغوث" إلى "القبيح".. توقيع ريجيلون يقتل أسطورة "ميسي الديكتاتور" للأبد!

في خطوة هامة في الدوري الأمريكي للمحترفين، أعلن نادي إنتر ميامي رسميًا اليوم 15 ديسمبر 2025، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون، في صفقة انتقال حر تمتد حتى ديسمبر 2027.

ظاهريًا، تبدو الصفقة تحركًا فنيًا ذكيًا لتعويض اعتزال النجم جوردي ألبا عقب التتويج بلقب كأس الدوري، ولكن عند الغوص في تفاصيل التاريخ، نجد أن هذا التوقيع يحمل في طياته أبعادًا تتجاوز المستطيل الأخضر؛ إنه الدليل الدامغ الذي انتظره عشاق ليونيل ميسي لسنوات لدحض إحدى أكبر الشائعات التي طاردت مسيرته: أكذوبة "الديكتاتور الصغير".

لإدراك حجم المفارقة في هذه الصفقة، علينا العودة بضعة سنوات إلى الوراء، لنستعرض السجل الأسود من العداء الذي جمع الوافد الجديد بملوك ميامي الحاليين.