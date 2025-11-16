البرتغال "عملاق" دون رونالدو: هاتريك مزدوج في أرمينيا .. وإيقاف الدون لن يعطل الوحش في كأس العالم!

على ملعب الدراجاو، أثبت منتخب البرتغال بأن ما عانى منه أمام أيرلندا، في الجولة الماضية، لم يكن أكثر من حجر عثرة، في مسيرة الصعود نحو كأس العالم 2026، فرغم غياب القائد كريستيانو رونالدو، إلا أن رفاقه كانوا على أفضل نحو ممكن، بعدما اكتسحوا أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحجزوا مقعدًا رسميًا في المونديال.

وحقق منتخب البرتغال فوزًا ساحقًا، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، بتسعة أهداف حملت توقيع ريناتو فيجا، جونسالو راموش، جواو نيفيش "هاتريك"، برونو فيرنانديش "هاتريك منها هدفان من ركلتي جزاء"، فرانشيسكو كونسيساو، في الدقائق 7 و28 و30 و41 و45+3 و51 و72 و90+3، بينما وقّع إدوارد سبيراتسيان على هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 18.

وقطع المنتخب البرتغالي تذكرة السفر إلى مونديال 2026، للمرة التاسعة في تاريخه، في بطولة يُنتظر أن تشهد "الرقصة الأخيرة" للقائد كريستيانو رونالدو، والذي غاب عن لقاء اليوم للإيقاف، في ليلة ارتدى فيها نجوم البرتغال، طاقمًا خاصًا لتكريم الأسطورة إيزيبيو، بارتداء القميص الأسود لأول مرة منذ ما يقارب 10 سنوات، احتفالًا بالذكرى الستين لفوز "الملك" بالكرة الذهبية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن أن نستخلصها من مواجهة البرتغال وأرمينيا، على النحو التالي..