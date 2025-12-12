SOCCER-WORLD CUP-1994-BRAZIL-ROMARIO-TROPHYAFP
كان يأمره بتنظيف حذائه .. روماريو يستبعد أسطورة البرازيل من مشهد "عصابة الماضي والحاضر" للسيلساو!

صورة حصلت على إعجاب العديد من المشجعين

في مشهد فريد من نوعه، ومن الصعب حدوثه على أرض الواقع، قرر النجم البرازيلي السابق روماريو، الربط بين حاضر وماضي بلاده من خلال صورة لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

روماريو يعتبر أحد أهم الأيقونات في تاريخ كرة القدم البرازيلية، وخاض مسيرة حافلة في أوروبا مع برشلونة وفالنسيا وآيندهوفن، ولعب لفترات طويلة في الدوري البرازيلي وخاض تجربة قصيرة مع السد القطري.

ويعد الإنجاز الأبرز على الإطلاق لروماريو، هو حصوله على بطولة كأس العالم 1994 مع منتخب بلاده، بعد الفوز على المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح التي أضاع فيها روبرتو باجيو ركلته الشهيرة.

  • لقطة بين الماضي والحاضر

    النجم البرازيلي المعتزل نشر صورة له عبر حسابه على منصة "إنستجرام" لتجمع مجموعة من أهم النجوم في تاريخ بلاده على مر العصور.

    وتواجد فيها روماريو وهو يقف بجوار أدريانو نجم إنتر السابق ورونالدينيو أسطورة برشلونة والسيليساو، وكذلك زيكو الذي سبق له تمثيل البرازيل في عدة مناسبات، كما لعب لفلامنجو وأودينيزي وكاشيما أنتلرز الياباني.

    وأما على الأرض، فكانت عناصر من الجيل الحالي وهم الرباعي رودريجو وفينسيوس جونيور من ريال مدريد، والثنائي رافينيا لاعب برشلونة الحالي ونيمار الذي يتواجد الآن مع سانتوس البرازيلي.

  • ردود أفعال الجماهير

    عشاق الكرة البرازيلية شعروا بذكريات الماضي بعد رؤية هذه الصورة التي تشبه "العصابات"، نظرًا لتصميمها بالذكاء الاصطناعي وكأنها من شوارع البرازيل، بالإضافة لإمساك زيكو وروماريو وأدريانو بعصيان.

    وعلق البعض الآخر على بعض الأخطاء في الصورة، مثل وجوه الأطفال في الخلفية، وكذلك مظهر رافينيا الذي يختلف نوعًا ما عن شكله الحالي، في الوقت الذي ظهرت فيه تعليقات للتحقق من صحتها إذا كانت حقيقية أم تم تصميمها إلكترونيًا.

    وكان التعليق الأبرز هو الإعجاب الشديد بتجمع كل هؤلاء النجوم في مشهد واحد، ومنح الذهن فرصة لتخيل ظهورهم معًا بفريق واحد في المنتخب البرازيلي.

  • FOOTBALL/TOURNOI FRANCEAFP

    غياب ملحوظ

    من أهم العلامات وراء هذه الصورة، كانت غياب الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، واختيار روماريو لأفراد آخرين تفوق عليهم الظاهرة من ناحية الموهبة أو الإنجازات مع السيليساو.

    وربما يعود ذلك إلى العلاقة المتوترة بين الثنائي، حيث سبق أن تم الكشف عن تعامل روماريو بقسوة مع رونالدو خلال فتراتهما الأولى معه، عن طريق طلبات غريبة مثل عمل القهوة وتنظيف الأحذية الخاصة به، حتى وإن كان ذلك على سبيل التعلم واكتساب صفات التواضع.

    وسبق أن قام روماريو بانتقاد رونالدو بشكل علني، قائلًا إن أسلوب حياته وحبه لحياة الليل والذهاب المستمر للحفلات، تسبب في انهيار مسيرته وعدم وصوله إلى التوقعات التي نشأت فور ظهوره على الساحة.

    وأشار المهاجم المعتزل إلى أن أسلوب الظاهرة أثر عليه بشكل سلبي على أرض الملعب، وعلى الجانب الآخر تحدث عنه رونالدو ببعض المشاعر المختلطة.

    وقال الظاهرة في تصريحات سابقة مع النجم الإيطالي السابق كريستيان فييري عبر بودكاست "بوبو تي في":"تعلمت الكثير من روماريو وبيبيتو، كانا عاملان مهمان في إلهامي، رغم أن الوغد بيبيتو كان يجبر اللاعبين الصغار على تحضير القهوة له وتنظيف أحذيته".

    وأضاف:"في عام 1997 كنت لاعبًا مهمًا للغاية وحصلت على الكرة الذهبية، وخلال أحد التدريبات بكوبا أمريكا، قام روماريو بتحريضي على الخروج لقضاء الليلة في حفلة ما، أحضر لي سلمًا لاستخدامه للهرب من الفندق، وكانت هناك سيارة تنتظرنا، عدنا في الخامسة صباحًا وكنت أشعر بالتعب في التدريبات، وعلمت أنه فعل ذلك حتى يحصل على مكاني في التشكيل الأساسي".

  • FBL-BRA-AMERICA-PETROPOLIS-ROMARIOAFP

    مسيرة طويلة لروماريو

    صاحب الـ59 سنة بدأ حياته مع نادي فاسكو دي جاما البرازيلي في 1981، وانتقل بعدها إلى آيندهوفن الهولندي في 1998 ولعب لبرشلونة وفلامنجو وفالنسيا وفلومينينسي والسد القطري وميامي إف سي وأديلايد يونايتد وأمريكا آر جيه قبل الاعتزال في 2009.

    روماريو رحل عن الملاعب في هذا التوقيت، قبل العودة بشكل مفاجىء من جديد لأمريكا آر جيه في 2024 لفترة قصيرة للغاية قبل الاعتزال بشكل نهائي.

    وسجل أسطورة السيليساو 391 هدفًا رسميًا في 524 مباراة خاضها طوال مسيرته وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ولكنه احتفل في عام 2007 بتسجيل الهدف رقم ألف بمشواره، حيث تضمن الإنجاز أهدافًا غير رسمية بدرجات الهواة والأشبال والمباريات الودية.

    وحصل روماريو على عدة بطولات أهمها كأس العالم 1994، الدوري الإسباني مع برشلونة بنفس العام، كما توج ببطولة كوبا أمريكا مع البرازيل في 97 و89، وحصد الدوري الهولندي 3 مرات مع آيندهوفن.

