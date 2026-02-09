"البداية فقط" - رايان رينولدز يرسل رسالة بينما يحتفل نجم هوليوود بمرور خمس سنوات في وريكسهام مع روب ماك

لعب فيل باركنسون دوراً مهماً في قيادة فريق ريكسهام إلى الصعود في الدوريات، وقد أعلن مالكو النادي أنه سيحصل على "وظيفة مدى الحياة" إذا رغب في ذلك.

قال ماك: "لا أعرف [إذا] كان لدي الكلمات التي تصف تمامًا مدى أهمية فيل في قصة ونجاح فريق ريكسهام.

"أنا ورايان نتحدث طوال الوقت، ولا أرى أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى طرد فيل باركنسون. هذا لا معنى له.

لقد كان المهندس والمبدع وراء كل هذا. من وجهة نظرنا، لديه وظيفة مدى الحياة. ما لم يجد وظيفة أخرى يرغب في القيام بها، فهو مدربنا. إنه مديرنا. إنه رجلنا.

"أعلم أن هذا يبدو سخيفًا وربما غير مسؤول أن أقوله علنًا، ولكن الحقيقة هي أن هذا هو ما نشعر به. ولقد كنا دائمًا صادقين في إظهار مشاعرنا. كنا دائمًا صادقين قدر الإمكان."

وأضاف: "ما قلناه منذ اليوم الأول هو أننا نريد بناء نموذج مستدام.

"إذا نظر أي شخص إلى الوضع الاقتصادي للنادي في الوقت الحالي، فسيجد أنه غير مستدام، وذلك بسبب الطريقة التي وصلنا بها إلى هنا.

"لكن هذا فقط لأن البنية التحتية لم تكن موجودة منذ أجيال. لذا، ما نحاول القيام به هو زرع البذور حتى نتمكن من تحقيق النجاح الآن، ولكن بعد 50 أو 100 عام من الآن، ستصبح تلك البذور أشجارًا ونموذجًا مستدامًا تمامًا.

"هل أريد أن آتي وأشاهدنا نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ نعم. هل أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ نعم. ولكن، إذا كانت مدينة ريكسهام غير ناجحة بينما نحن نزدهر، فإننا نكون قد فشلنا."