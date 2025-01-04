البحرين ضد عمان | على المنتخب السعودي استنساخ تجربة "البطل" .. والوصيف يقترب من العقدة "التاريخية"!

توج المنتخب البحريني ببطولة خليجي 26، ليحقق لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بنسخة 2019، وذلك بعدما تفوق على نظيره العماني على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقلب المنتخب البحريني الطاولة على نظيره العماني، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد، إذ تمكن نجومه من تسجيل هدفين، ليحققوا اللقب الغالي.

المنتخب البحريني قدم بطولة رائعة من كافة النواحي، باستثناء الهزيمة أمام اليمن، في دور المجموعات، بعد ضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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في هذا التقرير، نتحدث عن بعض الأمور التي تخص مباراة نهائي خليجي 26، الذي حسمه الأحمر البحريني على نظيره العماني.