حطم نهائي الدوري الأمريكي 2025، الذي فاز به إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، للمرة الأولى في تاريخه أرقامًا قياسية من حيث عدد المشاهدات، ووضعت معايير جديدة لمشاركة المتابعين عبر المنصات.
الإنجاز لم يكن داخل الملعب فقط .. ميسي يتسبب في رقم قياسي بالدوري الأمريكي مع إنتر ميامي
- Getty Images Sport
النهائي يجذب الشباب
على جميع المنصات، وصلت مشاهدات نهائي كأس الدوري الأمريكي 2025 إلى 4.6 مليون مشاهد، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة في تاريخ الدوري. أظهرت بيانات منصة "Apple TV" أن الجمهور الذي كان يتابع المباراة كان الأصغر سناً على الإطلاق، حيث كان حوالي 70 في المائة من المشاهدين دون سن 45 عاماً، بينما امتد متوسط وقت المشاهدة إلى حوالي 70 دقيقة لكل مشاهد.
امتد هذا التفاعل إلى ما وراء الشاشة. ارتفعت نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي إلى رقم قياسي بلغ 798 مليون انطباع، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي، ويبرز كيف أصبح الدوري الأمريكي حدثًا رقميًا في المقام الأول لجمهور عالمي أصغر سنًا.
- Imagn
التأثير داخل الملعب وخارجه
توج إنتر ميامي، في المباراة النهائية للدوري الأمريكي، ولأول مرة في تاريخه باللقب بعد فوزه 3-1 على فانكوفر وايتكابس إف سي، أمام 21,550 متفرجًا في ملعب تشايس. وقد تجاوزت هذه المناسبة حدود جنوب فلوريدا، حيث تجمع أكثر من 20,000 مشجع في فانكوفر في أكبر حفل مشاهدة خارجي في تاريخ كأس الدوري، مما يؤكد حجم استثمار المشجعين من كلا الجانبين.
- Getty
انتشار متعدد في أمريكا الشمالية وخارجها
وقد توزعت المشاهدات عبر شبكة توزيع واسعة، حيث شاهد أكثر من 3.6 مليون مشجع المباراة عبر Apple TV و MLS Season Pass و TSN و RDS و FOX و Fox Deportes و TNT و HBO Max في المكسيك وشركاء آخرين. في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الأولية للجنة نيلسن ما يقل قليلاً عن مليون مشاهد للمباراة كاملة على قناتي FOX و Fox Deportes، مع توقع المزيد من التحديثات للقياسات.
على الصعيد الدولي، شاهد المشجعون من أكثر من 100 دولة المباراة، مما عزز الانتشار العالمي المتزايد للدوري الأمريكي.
- Getty
ماذا بعد؟
سيبدأ إنتر ميامي الدفاع عن لقبه في 21 فبراير، عندما يسافر لمواجهة فريق لوس أنجلوس بقيادة النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.