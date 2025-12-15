بعد اتهامات الإمارات والعراق بشأن تصفيات المونديال .. الاتحاد الآسيوي عن مجاملة السعودية وقطر: من يريد الشكوى فليذهب للمحكمة!

في ديسمبر 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، لاستضافة الأدوار النهائية للنخبة الآسيوية موسمي 2024-2025 (الماضي)، والموسم الحالي (2025-2026).

وقد انتهت النسخة الماضية بالفعل بتتويج الأهلي السعودي بطلًا لآسيا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي.

وبالانتقال للدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026، فقد أقيمت مباريات المجموعة الأولى في قطر، والتي ضمت بجانب العنابي منتخبي الإمارات وعمان.

فيما أقيمت مباريات المجموعة الثانية في السعودية، والتي ضمت بجانب الأخضر، منتخبي العراق وإندونيسيا.

فوز قطر والسعودية بالاستضافة لم يعجب الإمارات والعراق، بداعي أن "الأعلى نقاطًا في الدور الثالث من التصفيات هو الأحق بالاستضافة".

وبناءً على هذا – بحسب مزاعم الإمارات والعراق – من المفترض أن تقام المباريات على أرضيهما، كون السعودية وقطر في رصيدهما 13 نقطة، مقابل 15 للإمارات والعراق.