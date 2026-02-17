Goal.com
الإرث: الأرجنتين - من جراح العاطفة إلى مجد كأس العالم

هذا هو Legacy، برنامج GOAL وسلسلة البودكاست التي تعد العد التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. هذا الأسبوع، نسافر عبر الإرث الأكثر إثارة للمشاعر في تاريخ كرة القدم: رحلة الأرجنتين من الجراح إلى المجد. من حسرة خسارة النهائيات إلى فرحة قطر، هذه قصة فريق حول المعاناة إلى قوة، والعاطفة إلى مصير. دولة لا تلعب كأس العالم فحسب، بل تشعر به.

الأرجنتين لا تكتفي بالمنافسة، بل تتفوق كفريق واحد. إنها لا تلعب فحسب، بل تنقل المشاعر. لقد بنى المنتخب الأرجنتيني إرثاً يتجاوز النتائج؛ فقد حوّل كأس العالم إلى مجال عاطفي، وميدان اختبار للروح. حيث يرى الآخرون بطولة، ترى الأرجنتين مصيراً. حيث يرى الآخرون مباراة، ترى الأرجنتين تاريخاً.

لا يُقاس هذا الإرث باللقبات فحسب، بل بما تعنيه تلك اللقبات - وأيضًا بالهزائم المؤلمة، لأنها هي التي شكلت الشخصية والهوية والرواية التي بلغت ذروتها في قطر 2022. من المستحيل فهم تتويج ليونيل ميسي برفع كأس العالم دون السير أولاً في الطرق التي قادته إلى هناك؛ الإحباطات، النهائيات الخاسرة، الانتقادات والكرب.

لعقود من الزمن، عاش كرة القدم الأرجنتينية في توتر بين الموهبة والمعاناة، بين الأمل والحسرة، حتى قررت تلك العاطفة، التي جرحت مرات عديدة، أن تتحول إلى مصير.

  • Supporters of Argentina cry after their team's loss at the end of the 2010 World CupGetty Images

    صُنع في النار

    دخلت الأرجنتين تاريخ كأس العالم كواحدة من أكثر الفرق عاطفية وعاطفية. منذ عام 1930، أظهرت الألبيسيليستي طبيعتها القتالية؛ لم يكن الأمر مجرد كرة قدم، بل كان فخرًا. ولكن لم يكن حتى عام 1978، وخاصة عام 1986، أن أشعلت الأرجنتين النار المقدسة لإنجازاتها العالمية. هناك ولدت الأسطورة المعاصرة: البلد الذي ينتج العباقرة والمحاربين، الذي يحول كرة القدم إلى هوية جماعية.

    لكن بعد دييجو مارادونا جاءت الجروح: إيطاليا 1990 والمباراة النهائية المؤلمة ضد ألمانيا؛ النهاية المفاجئة للحلم في الولايات المتحدة عام 1994؛ فرنسا 1998 والإقصاء القاسي ضد هولندا؛ كوريا-اليابان 2002 والضربة الأكثر غير المتوقعة في مرحلة المجموعات؛ ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010، والحد الأقصى دائمًا في ربع النهائي.

    وهكذا، بينما كان العالم معجبًا بموهبة الأرجنتينيين، لاحظ أيضًا أمرًا ثابتًا: الدراما. لعبت الأرجنتين بقلبها، نعم، لكن هذا القلب انفطر مرارًا وتكرارًا عندما كانت أحلامها في أوجها.

  • FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    خسر النهائيات بسبب انهيار داخلي

    كانت الفترة بين 2014 و2016 هي الأكثر إيلامًا، وفي الوقت نفسه، الفصل الأكثر أهمية في هذه القصة. ثلاث نهائيات متتالية - كأس العالم 2014 وكأس أمريكا 2015 وكأس أمريكا 2016 - لكن ثلاث هزائم. ثلاث مرات اقترب المنتخب الأرجنتيني من لمس السماء وانتهى به الأمر إلى احتضان الهاوية. تلك الصورة ليونيل ميسي، وحيدًا، من الخلف، ينظر إلى ماراكانا، لا تزال جزءًا من الحمض النووي الجماعي الأرجنتيني.

    في تلك اللحظة، واجهت البلاد أسوأ شبح لها: النقد الداخلي. اتُهم المنتخب الوطني بافتقاره إلى العزيمة، وبأنه لا يعرف كيف يفوز، وبأنه يبقى على عتبة النجاح. بالنسبة للكثيرين، كان اللاعبون "مليونيرات بلا شجاعة". لا يوجد منتخب وطني آخر في العالم يحمل نفس القدر من العاطفة مثل الأرجنتين، وفي تلك السنوات تحولت العاطفة إلى ضغط. لم يكن الأمر مجرد كرة قدم، بل كان هوية، وكبرياء مجروح، وأجيال كاملة تتساءل عما إذا كان القدر ملعونًا.

    ومع ذلك، كان ذلك بالضبط المكان الذي ولدت فيه الشخصية التي ستنفجر بعد سنوات في قطر. لم ينهار الفريق، بل أصبح أكثر صلابة. الألم، بدلاً من أن يكسر الفريق، وحده.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    من الخوف إلى القدر

    بدأت قطر 2022 بزلزال: الهزيمة أمام السعودية. لكن، على عكس الدورات الأخرى، لم تنهار الأرجنتين. كان هناك شيء مختلف. وراء ذلك الفريق كان هناك مجموعة، وقناعة، ووعد حميم: "هذه المرة لن نموت على الشاطئ".

    هذه العبارة، التي لم تُقال علناً أبداً، كانت تحوم فوق كل حصة تدريبية، وكل رحلة، وكل حديث جماعي. كانت تلك هي إلحاحية الرقصة الأخيرة، المحاولة الأخيرة لميسي للفوز باللقب الوحيد الذي لا يزال يطارده.

    في قطر، لم تعد العاطفة جرحًا بل أصبحت قوة. لم تعد عبئًا مشلًا بل محركًا لا يمكن إيقافه. كانت المباريات ضد المكسيك وبولندا بمثابة ولادة جديدة. أظهرت المعركة الملحمية ضد هولندا، المليئة بالجدل والتوتر والفخر الفائض، فريقًا لا يخشى الدراما، بل على استعداد لخوضها. كانت مباراة نصف النهائي ضد كرواتيا بعد ذلك بمثابة سيمفونية للتحرر.

    المباراة النهائية ضد فرنسا، بسيناريوها المجنون، وتوقفاتها المثيرة، ومجدها الأسمى، لم تتوج فقط أبطال العالم، بل ختمت تحولاً تاريخياً. توقفت الأرجنتين عن كونها البلد الذي كاد أن يحقق الإنجاز، بلد الدموع والتساؤلات، لتصبح ما طالما حلمت به: البطل. الذي ينهي القصة. الذي يهتف. الذي يعيد العاطفة إلى أنقى صورها: السعادة.

  • Argentina Fans 2022Getty Images

    اضطهاد النبي

    لسنوات طويلة، كان ميسي البطل غير المكتمل. محبوب، لكن غير مفهوم. طلبوا منه أن يكون مارادونا، بينما هو ميسي. طلبوا منه أن يكون غاضباً، بينما هو صامت. لكن في قطر، حدث شيء غير عادي؛ لم تعد المنتخب الوطني يلعب من أجل ميسي، بل لعب مع ميسي. لم يعودوا يطلبون منه أن يكون المنقذ، بل حامل الراية.

    في قطر، لم يعد ميسي عبقرياً، بل أصبح قائداً روحياً. كان انفجار غضبه ضد هولندا في اتجاه ووت فيغهورست - "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب إلى هناك!" - أكثر رمزية من أي مراوغة. لأول مرة، رأى العالم ميسي الذي عرفته الأرجنتين، وتماشى الفريق بأكمله مع ذلك الحماس.

    لم يكتف اللقب بتكريسه بطلًا للعالم، بل حوله إلى شيء أعظم: وريث الإرث الأرجنتيني. رفع مارادونا كأس العالم في المكسيك 1986، ورفعها ميسي في قطر 2022. مسارات مختلفة، نفس الخلود.

  • Argentina Fans CelebratesGetty Images

    الاستحواذ على قاعدة المعجبين

    لا توجد أي منتخب وطني يحشد الجماهير مثل الأرجنتين. إنها ليست مجرد قاعدة جماهيرية، بل هي حج جماهيري. في قطر، كانت الملاعب مطلية باللونين الأزرق السماوي والأبيض كما لو أن البطولة تقام في بوينس آيرس. الشوارع والمترو والأسواق - أصبح كل مكان مسرحاً لأناشيد لا تنتهي. سيطرت الأغاني الأرجنتينية على كأس العالم. لم تكن أغنية "Muchachos" مجرد أنشودة، بل كانت نشيداً عالمياً.

    هناك، أصبح أعظم إرث للأرجنتين واضحًا: شعبها. لطالما قيل أن الأرجنتين لديها مشجعين؛ وفي قطر ثبت أن الأرجنتين هي المشجعون. بالنسبة للأرجنتينيين، كرة القدم ليست عرضًا - إنها هوية.

  • Messi Argentina 2025Getty Images

    المنافس الأبدي

    اليوم، لا تصل الأرجنتين إلى كأس العالم بصفتها فريقاً واعداً، بل بصفتها الفريق الذي يجب هزيمته. لم يغلق اللقب في قطر فصلاً من التاريخ، بل فتح فصلاً آخر. لم يعد هناك أشباح داخلية. لم تعد ذكرى ما خسرناه تثقل كاهلنا. يصل المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة برسالة واضحة: "جئنا للدفاع عما هو ملكنا بالفعل".

    العالم، الذي شكك في قدراتهم في الماضي، يخشى الآن الألبيسيليستي لأنه يعلم أن هذا الفريق - الذي تشكل في الألم وتوج بالمجد - لم يعد يلعب من أجل تعويض نفسه. إنه يلعب لأنه يعرف كيف يفوز.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    موطن ميسي بالتبني

    ستقام بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة، وهناك شيء رمزي للغاية في ذلك. لم يعد ميسي مجرد قائد منتخب الأرجنتين، بل أصبح رمزًا عالميًا يعيش ويلعب على الأراضي الأمريكية. أصبح نادي إنتر ميامي، بشكل غير مقصود تقريبًا، سفارة عاطفية للأرجنتين.

    تمتلئ الملاعب التي يلعب فيها ميسي بأعلام زرقاء وبيضاء، وقمصان تحمل الرقم 10، وأطفال يهتفون باسمه باللغة الإسبانية. وهذا ليس فقط بسبب كرة القدم؛ بل هو امتداد لإرث بنته الأرجنتين على مدار قرن تقريبًا من العرق والدموع والحب غير المشروط للكرة.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    اهتزاز في الصحراء

    لأنه إذا كان هناك شيء واحد يميز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بخلاف الألقاب، فهو الشغف. شغف لا يقبل المساومة، لا يفهم المسافات أو النتائج، ينتقل من الآباء إلى الأبناء ويتضاعف في كل ركن من أركان الكوكب. هذا الشغف هو الذي دفع آلاف الأرجنتينيين إلى قطر، ليرهنوا مدخراتهم، ويعبروا الصحاري، ويغنوا حتى فقدوا أصواتهم. هذا الشغف هو الذي جعل بلدًا بأكمله يقول، بعد الهزيمة أمام السعودية، "سنفوز على أي حال" - وقد فازوا بالفعل.

    لم تكن قطر 2022 مجرد بطولة، بل كانت تنفيساً جماعياً، وإصلاحاً تاريخياً. وصلت الأرجنتين مجروحة، تحمل ندوباً مفتوحة من العديد من النهائيات الخاسرة. لكن هذه المرة، تحولت العاطفة إلى قناعة، والقناعة إلى مجد. ليونيل سكالوني، بتواضعه وهدوئه، قاد تلك الطاقة. ميسي، في نضجه، توقف عن حمل عبء "المسيح" وأصبح ما كان عليه دائماً: مجرد أرجنتيني آخر، يشعر ويعاني ويحب كرة القدم مثل أي شخص في المدرجات.

    منذ تلك المونديال، تغير شيء ما إلى الأبد. فهم العالم أن المشجعين الأرجنتينيين ليسوا مجرد ألوان وصخب وفولكلور؛ بل هم أسلوب حياة. في كل ملعب في قطر، لم تتوقف الهتافات أبدًا. بينما سكتت الفرق الأخرى، حوّل الأرجنتينيون كل مباراة إلى احتفال وطني. تلك الصورة، آلاف القمصان الزرقاء والبيضاء تهتز في الصحراء، لا تزال محفورة كرمز لروح كرة القدم على هذا الكوكب.

  • Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "هيا يا أرجنتين، اللعنة"

    والآن، في عام 2026، تنتقل تلك الشعلة إلى الولايات المتحدة، البلد الذي كان ينظر إلى كرة القدم على أنها رياضة أجنبية لعقود طويلة، ولكنه الآن يتنفس رائحة الماتي و"فاموس، فاموس أرجنتينا" بفضل ميسي. إن إقامة كأس العالم القادم "في وطنه" ليست مصادفة: إنها خاتمة مثالية للدائرة. الصبي الذي حلم بكأس العالم في روزاريو ورفعها في لوسيل سيدافع الآن عن اللقب في البلد الذي اعتبره وطنه.

    في كل مدينة تلعب فيها المنتخب الوطني، سيكون هناك جزء من الأرجنتين. في ميامي، حيث زرع ميسي الحب؛ في نيويورك، حيث تحلم الجاليات الأرجنتينية بالفعل بطلاء ساحة تايمز سكوير باللونين الأزرق والأبيض؛ في لوس أنجلوس، حيث يعبد اللاتينيون ميسي كإله معاصر. لن يكون هناك ملعب بدون هتافات أرجنتينية، بدون أعلام مكتوب عليها "لا سكالونيتا لا تستسلم".

    ستتجاوز العاطفة الحدود مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع اليقين بأنهم أبطال العالم. وهذا ليس فقط بسبب ميسي، بل بسبب ما تمثله الأرجنتين في تاريخ كأس العالم. من عزيمة ماريو كيمبيس في عام 1978 إلى سحر مارادونا الخالد في عام 1986؛ من دموع عام 2014 إلى الخلاص في عام 2022. كل جيل ترك بصمته، وجميعهم انضموا معًا في نفس الهتاف: "هيا يا أرجنتين، اللعنة". تلخص هذه العبارة قرنًا من كرة القدم؛ من الهزائم والمجد، ومن الهوية.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    كل شيء ممكن

    قطر كانت نقطة تحول لأنها أعادت الأمل. الأرجنتين تحولت من الفريق الذي "كاد" يفوز إلى الفريق الذي تجرأ على تحقيق كل شيء. وهذا التحول جاء من شغف الجماهير. لم يكن من تكتيك أو استراتيجية، بل من الشغف الداخلي الذي يشتعل في كل أرجنتيني عندما يعزف النشيد الوطني. المنتخب الوطني لم يفز بالموهبة وحدها، بل فاز بروحه.

    وستنتقل تلك الروح نفسها إلى الولايات المتحدة في عام 2026. ستكون كأس العالم لأطفال قطر، أولئك الذين نشأوا وهم يشاهدون ميسي يقبل الكأس، أولئك الذين يؤمنون بأن كل شيء ممكن إذا لعبت بقلبك. وستكون أيضاً كأس العالم التي تؤكد إرث الأرجنتين؛ إرث كرة القدم، ولكن قبل كل شيء، إرث العاطفة. لأن الأرجنتين تعلم العالم أن كرة القدم لا يمكن تفسيرها، بل يجب الشعور بها.

    وعندما يرتدي ميسي مرة أخرى القميص الأزرق والأبيض على الأراضي الأمريكية، لن يكون مجرد لاعب يدافع عن لقب، بل سيكون رمزًا لأمة حولت العاطفة إلى فن. سيتبعه الناس، من بوينس آيرس إلى لوس أنجلوس، ومن قرطبة إلى نيويورك. لن تكون هناك مسافة يمكن أن توقف ذلك.

  • Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لا يُقاس بالجوائز

    ستكون كأس العالم 2026 المسرح الذي ستظهر فيه الأرجنتين مرة أخرى جوهرها. قد تفوز أو تخسر، لكن ما لن يتلاشى أبدًا هو تلك الشعلة التي تميزها، حبها المطلق للقميص. ما بدأ في قطر سيستمر في الخفقان، مع ميسي كرمز وملايين الأصوات التي تذكر العالم أنه طالما توجد العاطفة، ستظل الأرجنتين حاضرة دائمًا.

    لأنه إذا كان هناك شيء تعلمه كرة القدم من الأرجنتين، فهو أن الألقاب تزول، لكن الشغف يبقى. وهذا الشغف - العناق المجهول، والدموع المشتركة، والصيحات التي تتجاوز البحر - هو الإرث الحقيقي للألبيسيليستي في كأس العالم. إرث لا يقاس بالكؤوس، بل بالقلوب.

    وعندما يعزف النشيد الوطني مرة أخرى في عام 2026 وسط الأعلام والدموع والابتسامات، سيدرك العالم بأسره أن الأرجنتين لا تدافع فقط عن لقب: إنها تدافع عن أسلوب حياة. وطالما بقيت هذه العاطفة، فلن تتوقف أبدًا عن كونها بطلة.

