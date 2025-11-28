مستغلًا ليلة الكأس السعيدة .. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد ويُذكر القادسية بـ"الثلاثية المؤلمة"

وبعد مباراة القادسية.. زفّ عبدالعزيز الجميعة، مراسل شبكة قنوات "ثمانية"، بشرى سارة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

هذا النجم هو المدافع التركي ميريح ديميرال؛ الذي يلعب في صفوف الفريق الأهلاوي، منذ صيف عام 2023.

وأعلن الجميعة نقلًا عن مصادر أهلاوية؛ بأن إدارة النادي نجحت في التوصل إلى اتفاق مع ديميرال، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

وأشار المراسل الصحفي إلى أن الأهلي، سيعلن عن التجديد مع اللاعب بشكلٍ رسمي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

ديميرال الذي انضم إلى الأهلي من نادي أتالانتا الإيطالي، مقابل 17 مليون يورو؛ كان هدفًا كبيرًا جدًا لعديد الأندية الأوروبية، خلال الفترة القليلة الماضية.

ولعب ميريح ديميرال 81 مباراة رسمية مع الفريق الأهلاوي، منذ 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف وصانعًا 4 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس السوبر السعودي.