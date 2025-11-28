Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

مستغلًا ليلة الكأس السعيدة .. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد ويُذكر القادسية بـ"الثلاثية المؤلمة"

ليلة سعيدة للأهلي وجماهيره..

ضرب النادي الأهلي بقوة؛ وذلك بعد تأهُله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، على حساب فريق القادسية الأول لكرة القدم.

الأهلي فاز على القادسية بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3)، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع نجمه لـ"تجديد العقد"

    وبعد مباراة القادسية.. زفّ عبدالعزيز الجميعة، مراسل شبكة قنوات "ثمانية"، بشرى سارة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    هذا النجم هو المدافع التركي ميريح ديميرال؛ الذي يلعب في صفوف الفريق الأهلاوي، منذ صيف عام 2023.

    وأعلن الجميعة نقلًا عن مصادر أهلاوية؛ بأن إدارة النادي نجحت في التوصل إلى اتفاق مع ديميرال، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وأشار المراسل الصحفي إلى أن الأهلي، سيعلن عن التجديد مع اللاعب بشكلٍ رسمي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة.

    ديميرال الذي انضم إلى الأهلي من نادي أتالانتا الإيطالي، مقابل 17 مليون يورو؛ كان هدفًا كبيرًا جدًا لعديد الأندية الأوروبية، خلال الفترة القليلة الماضية.

    ولعب ميريح ديميرال 81 مباراة رسمية مع الفريق الأهلاوي، منذ 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف وصانعًا 4 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس السوبر السعودي.

    • إعلان

  • الأهلي يسخر من القادسية بـ"صورة ماتياس يايسله"

    وعلى جانب آخر.. واصل النادي الأهلي سخريته من نظيره القادسية؛ بعد الفوز عليه في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة.

    الأهلي نشر صورة الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ كما ولو كان "قاضيًا"، يتواجد في محكمة ما.

    وعلق الراقي على هذه الصورة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد المباراة مباشرة؛ قائلًا: "الأهلي يحكم بأحكامه".

    والمقصد من ذلك؛ هو سيطرة الفريق الأهلاوي بقيادة مدربه يايسله؛ على مواجهات القادسية "فنيًا وتكتيكيًا"، مع فرض كلمته في النتيجة النهائية.

  • الأهلي يُذكر القادسية بـ"الثلاثية المؤلمة" في الموسم الحالي

    لم تنتهِ السخرية عند ما سبق.. النادي الأهلي نشر صورة أخرى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ بعد الفوز على فريق القادسية الأول لكرة القدم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    الصورة الأهلاوية الجديدة أظهرت مجموعة من الملفات؛ بحيث ضم كل منهم نتيجة الفوز على القادسية، في الموسم الرياضي الحالي.

    والأهلي واجه القادسية 3 مرات في الموسم الحالي، وفي ثلاث مسابقات مختلفة "السوبر السعودي، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"؛ حيث فاز فيهم جميعًا.

    وكتب الأهلي تعليقًا على هذه الصورة: " الملفات كثير.. والنتيجة ثابتة"؛ في إشارة إلى الشكاوى العديدة التي قدّمها القادسية ضد الراقي، مع فوز الأخير في كل مرة.

    نتائج الأهلي ضد القادسية في الموسم الحالي:

    * المباراة الأولى: الفوز (5-1) على القادسية في نصف نهائي السوبر.

    * المباراة الثانية: الفوز (2-1) على القادسية في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

    * المباراة الثالثة: الفوز بـ"ركلات الجزاء" على القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

  • Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    مباريات الأهلي والقادسية مليئة بالإثارة خارج الملعب

    المثير في الأمر أن المباراتين الأولى والثانية بين الأهلي والقادسية، خلال الموسم الرياضي الحالي، تسببتا في جدلٍ واسع بالشارع الرياضي السعودي؛ حيث تقدّم فارس الشرقية بشكوتين، بعد كل منهما.

    الشكوى الأولى من القادسية؛ كانت للتأكيد على عدم شرعية مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، بدلًا من نادي الهلال "المنسحب".

    أما الشكوى الثانية فكانت الأكثر إثارة للجدل؛ حيث جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. يتمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق