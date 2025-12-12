"لاعب كبير في السن"! .. مفاجأة من الأهلي عن مستقبل رياض محرز بعد أنباء تجديد عقده

تفاجأ عشاق النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين؛ بخبر عن تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

محرز البالغ من العمر 34 سنة، يرتبط بعقدٍ مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2027؛ أي أنه لا يزال أمامه عام كامل تقريبًا، قبل أن يدخل "الفترة الحرة".

ولهذا السبب.. اعتبر الكثيرون أن هذا الخبر مفاجئ؛ حيث هُناك العديد من الملفات الأهم، داخل الفريق الأهلاوي.