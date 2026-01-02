Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مهدد بالغياب طويلًا .. نجم الأهلي يورط ماتياس يايسله بعد "صفعة فيليكس" والكشف عن تعرض النصر للظلم في الكلاسيكو!

مباراة شهدت بعض اللقطات التحكيمية المثيرة..

شهد الوقت بدل الضائع من عمر كلاسيكو السعودي الكبير بين الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة؛ لقطة مشينة للغاية، بطلها الظهير الأيمن الدولي علي مجرشي.

مجرشي تحصل على "طرد مباشر"، في الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو السعودي؛ الذي حسمه فريقه الأهلي (3-2) ضد النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما أثار المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة جدلًا كبيرًا؛ بشأن "خطأ فادح" من الحكم البوسني عرفان بيليتو، أثر على نتيجة الكلاسيكو.

  • سلوك مشين.. طرد نجم الأهلي ضد النصر يورط ماتياس يايسله

    وفي هذا السياق.. شهد الوقت بدل الضائع من عمر كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات قوية بين نجوم الفريقين؛ وذلك فوق أرضية ملعب "الإنماء"، في مدينة جدة.

    وخلال هذه الاشتباكات؛ قام ظهير أيمن الأهلي علي مجرشي، بتوجيه "صفعة" قوية على وجه النجم البرتغالي لنادي النصر جواو فيليكس.

    هُنا.. استمع الحكم البوسني عرفان بيليتو، الذي أدار الكلاسيكو السعودي، إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ قبل أن يشهر "الطرد المباشر" في وجه مجرشي، بسبب السلوك المشين.

    وبالطبع.. السلوك المشين يعني أن عقوبة ظهير الأهلي ستكون "مُغلظة"؛ حيث قد يصدر قرار بإيقافه من مباراتين إلى أربع أو أكثر، وفقًا للوائح لجنة الانضباط والأخلاق.

    وهذا الأمر سيسبب مشكلة كبيرة للألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، في مركز الظهير الأيمن؛ حيث سيفتقد لخدمات اللاعب الآخر محمد عبدالرحمن، بسبب مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

  • الكشف عن تعرض النصر لـ"الظلم" ضد الأهلي

    وعلى جانب آخر.. اعترف محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، بتعرض نادي النصر لـ"الظلم"، في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

    ريشة أعلن إغفال البوسني عرفان بيليتو، احتساب "ركلة جزائية" لمصلحة النصر ضد الأهلي؛ وذلك في الدقيقة الخامسة من عمر الكلاسيكو.

    وقال ريشة: "الحكم أغفل احتساب (ركلة جزاء) مستحقة للنصر في الدقيقة الخامسة؛ بعد تعرض البرازيلي أنجيلو لدفع واضح من المدافع التركي للأهلي ميريح ديميرال، داخل منطقة الـ18".

    وشدد ريشة على أن حكام تقنية الفيديو "فار"؛ كان يجب عليهم أيضًا، تنبيه بيليتو بوجود "ركلة جزائية"، ولكنهم لم يفعلوا.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 11 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

