مهدد بالغياب طويلًا .. نجم الأهلي يورط ماتياس يايسله بعد "صفعة فيليكس" والكشف عن تعرض النصر للظلم في الكلاسيكو!

شهد الوقت بدل الضائع من عمر كلاسيكو السعودي الكبير بين الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة؛ لقطة مشينة للغاية، بطلها الظهير الأيمن الدولي علي مجرشي.

مجرشي تحصل على "طرد مباشر"، في الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو السعودي؛ الذي حسمه فريقه الأهلي (3-2) ضد النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما أثار المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة جدلًا كبيرًا؛ بشأن "خطأ فادح" من الحكم البوسني عرفان بيليتو، أثر على نتيجة الكلاسيكو.