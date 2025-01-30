"عليكم الإيمان بمشروع الأهلي!" .. ماتياس يايسله يوجه رسالة للجماهير ويعترف بـ"علاقته الرائعة" مع لاعبه

ماذا قال ماتياس يايسله بعد الفوز على العروبة؟

في أكثر من مناسبة بعد توليه منصبه؛ قام ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـ"انتقاد" لاعبيه أمام وسائل الإعلام.

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يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف 2023، حيث فشل في التتويج بأي لقب؛ لكنه أعاد الفريق للمشاركات القارية مجددًا في الموسم الحالي 2024-2025، بل وضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي بشكل رسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع مرور الأيام وتحديدًا في الأسابيع الأخيرة؛ تغيّرت "لهجة" المدير الفني الألماني الشاب كثيرًا، في كل مرة يتحدث فيها عن لاعبي الفريق الأهلاوي، مع امتداحهم بقوة.

هذا ظهر بوضوح؛ بعد فوز الأهلي (2-0) على مستضيفه العروبة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.