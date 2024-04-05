الأهلي بدون كيسييه "فريق ساذج بأخطاء لا تنتهي أبدًا" .. والوحدة ليس لقمة سائغة يا الاتحاد

الأهلي ينجو أمام الوحدة العنيد وسط متابعة من الاتحاد..

SHAHID

"إلى متى سيظل وضع الأهلي السعودي هكذا؟".. هٌنا لا نتحدث عن النتائج، بل التخبط في المستوى الذي يعيشه الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي خطف تعادلًا صعبًا للغاية أمام الوحدة، بهدف لمثله، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبهذا التعادل؛ حافظ الراقي "الثالث"، على فارق الخمس نقاط مع غريمه الأزلي الاتحاد، صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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وللمركز الثالث أهمية خاصة في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يتأهل صاحبه إلى بطولة النخبة الآسيوية "دوري أبطال آسيا 1"، في 2024-2025.

وكالعادة.. قدّم الأهلي مستوى متذبذب في المباراة الواحدة، وهذه المرة أمام الوحدة؛ حيث أحيانًا كان ينخفض رتم اللاعبين وسط برود كروي غير مبرر، وأحيانًا يتصاعد بشكل مفاجئ.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يٌمكن الوقوف أمامها، في مباراة الأهلي أمام مستضيفه الوحدة، مساء يوم الجمعة..