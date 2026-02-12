Goal.com
أحمد فرهود

راتب ضخم.. الأهلي يتحرك لتأمين "نجمه المحلي" من أطماع الهلال

أحد أهم النجوم المحليين حاليًا..

بدأ مسؤولو النادي الأهلي العمل؛ من أجل تأمين بقاء أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لسنواتٍ طويلة.

الأهلي الذي توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لا يزال حيًا في جميع البطولات الأخرى، حتى الآن.

    مدة العقد الجديد المعروض من الأهلي على فراس البريكان

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، تقديم مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، عرضًا إلى فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده بشكلٍ رسمي.

    البريكان لا يزال عقده ممتدًا مع الأهلي، حتى 30 يونيو 2028؛ إلا أن بعض الشائعات خرجت في الفترة القليلة الماضية، بشأن محاولات من عملاق الرياض الهلال لإغرائه وضمه بـ"الشرط الجزائي".

    وكشف الزهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن الأهلي عرض على البريكان؛ عقدًا جديدًا لمدة 4 سنوات، بداية من صيف 2026 وحتى 30 يونيو 2030.

    بمعنى.. الأهلي يريد إلغاء العقد القديم؛ مع توقيع عقود جديدة تضمن تحسين راتب اللاعب، وزيادة عدد السنوات. 

  • الكشف عن "راتب" فراس البريكان مع الأهلي حال التجديد

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي خالد الزهراني تحدث عن قيمة الراتب؛ الذي عرضه النادي الأهلي على مهاجمه فراس البريكان، لتجديد عقده.

    وأوضح الزهراني أن الأهلي، عرض مبلغ إجمالي يُقدر بـ48 مليون ريال سعودي على البريكان؛ خلال 4 سنوات، أي 12 مليونًا في الموسم الواحد.

    ولم يذكر الإعلامي الرياضي أي تفاصيل إضافية؛ وهل وافق اللاعب على العرض، من عدمه.

    أرقام فراس البريكان مع النادي الأهلي

    فراس البريكان البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من نادي الفتح.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب البريكان 107 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية؛ مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 17 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    وقبل الأهلي والفتح.. مثّل البريكان جميع الفئات السنية بنادي النصر؛ وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيًا في 2021.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 20 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

