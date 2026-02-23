أسوأ مباريات الأهلي أمام ضمك .. حان دور الاعتراف بفضل جالينو ومن صالح أبوالشامات إلى إنزو ميلوت "يا قلب لا تحزن"!

في واحدة من أسوأ مباريات الأهلي الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2025-2026، انتصرت بها الرغبة والدافع على كافة المعوقات، وها هو الراقي على صدارة جدول الترتيب ولو بصورة مؤقتة!

الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله نجح في خطف ثلاث نقاط مهمة اليوم الإثنين، أمام ضمك بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بالفوز بهدف نظيف، سجله الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، وبنقطتين على الهلال "الثالث"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة العاشرة بعد.

فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 15 في المركز الـ16، ليواصل الصراع في مركز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي وضمك، خاصةً بعض النقاط التي لفتت الأنظار في كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، دعونا نستطرد في السطور التالية..