الأهلي ضد الفتح | أمم إفريقيا "مسمار" في نعش يايسله .. ولماذا الإصرار على أفكارك يا ماتياس؟

لا يزال المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي، متمسكًا بخياراته في الاعتماد على النجم الشاب ماتيو دامس ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، رغم الأداء المتذبذب للاعب وعدم تقديمه للمستوى المطلوب الذي يبرر استمراره في التشكيل الأول.

ويُعتبر دامس واحدًا من أبرز الأسماء التي حظيت بفرص كبيرة منذ بداية الموسم، إلا أن سجلّه الأخير مع الفريق لم يكن في صالحه، خاصة بعد مشاركته في المباراة التي خسرها الأهلي أمام بيراميدز في بطولة كأس القارات الثلاث، إضافة إلى مساهمته في إهدار النقاط أمام الشباب، وأدائه غير المقنع في مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفتح، ظهر دامس بمستوى مثير للجدل، حيث كان أحد الأسباب الرئيسية في هزيمة الفريق. فقد أظهر ضعفًا في التمركز الدفاعي، وعدم القدرة على الارتكاز بشكل جيد في الخط الخلفي، إلى جانب غياب الفاعلية الهجومية، مما جعل مساهمته في المباراة محدودة جدًا، وأثار تساؤلات حول مدى جدوى استمراره ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في المرحلة القادمة من دوري روشن السعودي وبطولات القارة الآسيوية.

وبالتالي، يواجه المدرب يايسله ضغوطًا متزايدة من جماهير الأهلي والنقاد الرياضيين لمراجعة خياراته الفنية، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على لاعبين لم يقدموا أوراق اعتمادهم بعد على مستوى النتائج والأداء.