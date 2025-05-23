"اعتقدت أن محترف الأهلي مغرور ولهذا تطور أداء رياض محرز!" .. علي مجرشي يكشف سرًا عن سالم الدوسري ويفجر مفاجأة في مستقبله

مجرشي يفتح قلبه بعد تألقه الموسم الحالي..

تحدث علي مجرشي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن أسرار مثيرة في علاقته بقلعة الراقي، وزملائه الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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مجرشي أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2019.

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وفي يناير من عام 2022.. انتقل الظهير الأيمن من الشباب إلى النادي الأهلي؛ الذي حقق معه المجد الآسيوي، في الموسم الرياضي الحالي.

وقاد مجرشي وباقي زملائه، الفريق الأهلاوي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.