لفت نادي أتلتيكو مدريد الأنظار بقوة إليه في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير اهتمامه بعدد من لاعبي دوري روشن، تحديدًا من صفوف الهلال والنصر، ما دفع الصحفي الرياضي الأهلاوي سامي القاضي لمناشدته، لتخليص الراقي من أحد لاعبيه.
"خذوا نجم الأهلي ولو بدون عفش" .. مناشدة كوميدية لأتلتيكو مدريد بعد الاقتراب من ضم ثنائي الهلال والنصر
استهداف مهاجم الهلال
النادي الإسباني يسعى خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم خط هجومه بصفقة قوية، والهدف هو النيجيري أديمولا لوكمان؛ نجم أتالانتا.
خطوات النادي أتلتيكو مدريد تجاه لوكمان كانت ثابتة، حتى قرر نادي فنربخشه التركي الدخول في خط التفاوض معه، ما دفع الأول للتراجع والتفكير في حلول بدلية.
بحسب بعض التقارير الصحفية المنتشرة خلال الساعات الماضية، وضع النادي المدريدي البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، ضمن خططه في الشتاء الجاري.
ليوناردو لا يحظى بدعم داخل النادي السعودي في ظل إهداره الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ما دفع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي للاعتماد على الأوروجواياني داروين نونيز في المباريات الأخيرة، في تغيير لم يؤتِ ثماره أيضًا.
استهداف مهاجم النصر
التقارير المنتشرة زعمت كذلك دخول الكولومبي جون دوران؛ مهاجم النصر المعار لفنربخشه، ضمن حسابات أتلتيكو مدريد.
تلك التقارير تأتي بالتزامن مع رغبة دوران في الرحيل عن النادي التركي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد دخوله في خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو.
كذلك لا يرغب الكولومبي في العودة للنصر وسط اهتمام من يوفنتوس كذلك بوضعه، بعد هجوم عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة النادي "المؤسسة غير الربحية" عليه في ظهوره الأخير ببودكاست "سقراط".
عبدالله الماجد قال: "نحن من طفش من دوران وليس العكس، سلوكه بالرحيل لتركيا من أجل الحصول على عرض، يحمد ربه أن العرض جيد ووافق هوانا، وإلا...".
مناشدة كوميدية من أجل نجم الأهلي
تلك الأنباء عن تحركات أتلتيكو مدريد القوية في الساعات الماضية، تفاعل معها الصحفي الرياضي الأهلاوي سامي القاضي، مطالبًا إياه بتخليص الراقي من صانع الألعاب الفرنسي إنزو ميلوت.
القاضي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مشيرًا لحساب النادي الإسباني: "لوكمان إلى أتلتيكو مدريد، ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد، دوران قريب من أتلتيكو مدريد .. دام الوضع سهالات وكنتوا تبونه في الصيف، خذوا إنزو ميو لو من غير عفش راضين".
- Getty Images Sport
مسيرة إنزو ميلوت مع الأهلي
صانع الألعاب الفرنسي كان قد انضم لقلعة الكؤوس في صيف 2025، قادمًا من شتوتجارت الألماني مقابل 30 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2028.
منذ ذلك الحين، شارك صاحب الـ23 عامًا في 23 عامًا بالقميص الأخضر تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، سجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.
وقد ساهم ميلوت في تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر السعودي 2025-2026 مطلع الموسم الجاري، بعد المشاركة لمدة 66 دقيقة أمام القادسية في نصف النهائي، حيث سجل هدفًا ضمن الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد. وكذلك شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في النهائي أمام النصر، حيث فوز الراقي بركلات الترجيح.
ولعب دورًا أيضًا في خسارة كأس إنتركونتننتال للقارات، في سبتمبر الماضي، بالهزيمة أمام بيراميدز (3-1)، حيث شارك في الـ68 دقيقة الأولى.