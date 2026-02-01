"لأن العائلة أولًا" .. قرر الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إنهاء رحلته مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ستة أشهر فقط من الانضمام إليه قادمًا من الأهلي السعودي.
بعد مغادرة الأهلي بستة أشهر .. آلان سانت ماكسيمين يصرخ من العنصرية المكسيكية: الأولوية حماية أبنائي والتهديدات لن تُخيفني
قصة انتقال ماكسيمين إلى كلوب أمريكا
في صيف 2025، انتهت إعارة الأهلي لآلان سانت ماكسيمين إلى نادي فنربخشه التركي والتي استمر على مدار موسم كامل (2024-2025).
في ذاك الصيف لم يكن الأهلي في حاجة لخدمات الجناح الفرنسي، بعدما تعاقد مع البرازيلي جالينو في شتاء 2025 قادمًا من بورتو، بجانب ضم السعودي صالح أبوالشامات في صيف العام ذاته، قادمًا من الخليج.
عطفًا على ذلك، بِيع ماكسيمين من قلعة الكؤوس إلى كلوب أمريكا مقابل 10.30 مليون يورو، فيما كان من المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية يونيو 2027.
صرخة ماكسيمين
من أغسطس إلى فبراير الجاري، قضى ماكسيمين مسيرته داخل جدران النادي المكسيكي وسط بعض الأزمات العنصرية التي تعرض لها على المستوى الشخصي، لكن تطورت الأمور في الفترة الأخيرة، لتطال أبناءه الثلاثة وهو ما لم يتقبله نهائيًا.
العنصرية على أبناء الفرنسي دفعته للخروج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للتنديد بما يتعرض له في المكسيك، مؤكدًا أن لن يتسامح أبدًا مع أي شيء يمس أطفاله.
وكتب صاحب الـ28 عامًا: "المشكلة ليست في لون البشرة، بل في لون الأفكار. أن أتعرض للهجوم، فهذا ليس بالأمر الجلل، لقد كبرت وتعلمت كيف أواجه حملات الهجوم سواء كانت مبطنة أو خفية أو مباشرة. لكن هناك شيء واحد لن أتسامح معه أبدًا، وهو المساس بأطفالي. حماية أطفالي هي أولويتي القصوى، وسأقاتل بكل قوتي لكي يحظوا بالاحترام والمحبة، بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم. فلا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا".
وأضاف: "أريد أن يفهم الناس أن كل إنسان فريد وذو قيمة، وأنه يجب علينا أن يعامل بعضنا البعض باحترام وكرامة. أريد لأطفالي أن يكبروا في عالم يكونوا به على طبيعتهم، دون أن يضطروا لتحمل هذه التصرفات العبثية واللا معنى لها، والتي لا تهدف إلا للتدمير والتفرقة".
الفرنسي اختتم: "لذا، إلى أولئك الذي تجرأوا على المساس بأطفالي، أقول لكم (لقد ارتكبتم خطأً. سأقاتل دائمًا لحماية عائلتي، ولن يُخيفني أي شخص أو تهديد. الوحيد على هذه الأرض الذي أخشاه هو الله. لقد فتحتم أفواهكم الآن، فها أنا أمامكم، واجهوني)".
كلوب أمريكا يعلن رحيل ماكسيمين
عقب رسالة آلان سانت ماكسيمين الغاضبة، لم يمر الكثير حتى أعلن كلوب أمريكا رحيل الفرنسي رسميًا عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.
وكتب النادي المكسيكي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "شكرًا جزيلًا لك على ارتداء ألواننا، آلان سانت ماكسيمين. نتمنى لك كل التوفيق في خطواتك المستقبلة".
مسيرة ماكسيمين مع كلوب أمريكا
خلال الستة أشهر الماضية، لم يكن الجناح الفرنسي عنصرًا أساسيًا في تشكيل كلوب أمريكا، فقد شارك في بعض المباريات كبديل، فلم يظهر في التشكيل الأساسي سوى في سبع مباريات، منها ثلاثة لقاءات لمدة 90 دقيقة كاملة.
وخاض ماكسيمين 15 مباراة مع الفريق المكسيكي في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.
رفض الرحيل عن السعودية
لم يكن يرغب آلان سانت ماكسيمين في الرحيل عن المملكة العربية السعودية في صيف 2024، إذ جمعته علاقة جيدة بجماهيره على مدار موسم 2023-2024، وقتما انضم للنادي قادمًا من نيوكاسل مقابل 27.20 مليون يورو.
لكن الظروف المالية لقلعة الكؤوس دفعت مسؤولي النادي للموافقة على رحيله بنظام الإعارة لفنربخشه مقابل ثمانية ملايين يورو، بعد مشاركته في 31 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا عشرة آخرين.
وقتها خرج مخاطبًا جمهور الراقي، المصدوم برحيله، مؤكدًا أنه لم يطلب المغادرة قط، بل تمسك بالبقاء، لكن الظروف المالية كانت أقوى من الجميع في تلك الأثناء.
وقد حاول ماكسيمين الرحيل عن النادي التركي في شتاء 2025، لكن محاولاته باءت بالفشل، ليخوض معه 31 لقاء، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا خمسة آخرين.
ومع عودته للأهلي في صيف 2025، لم تكن هناك حاجة فنية له، لذا تقرر بيعه بشكل نهائي لكلوب أمريكا.