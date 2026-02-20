من أزمة الأهلي إلى توريط العلا.. وليد معاذ "المتهم الأول" في الأخطاء القانونية

تشهد الملاعب السعودية في الوقت الحالي، جدلًا قانونيًا كبيرًا؛ مُتعلقًا بمشاركة بعض اللاعبين، سواء في دوري روشن للمحترفين أو "يلو".
آخر هذه القضايا؛ تلك المتعلقة بسحب نقاط نادي العلا، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2025-2026.
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، قرارًا بسحب الثلاث نقاط التي حققها نادي العلا، في مباراته ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.
العلا فاز (3-0) على الوحدة، يوم 22 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
إلا أن الوحدة تقدم بشكوى رسمية، وصلت إلى لجنة الاستئناف في النهاية؛ وذلك ضد قانونية مشاركة ماتيا ناستاسيتش مع العلا، بسبب الإيقاف.
وبالفعل.. قبلت "الاستئناف" شكوى الوحدة؛ حيث قررت اعتباره فائزًا (3-0) إداريًا، ما أدى إلى تراجع العلا من "وصافة" دوري يلو إلى "المركز الرابع".
وقرر العلا تصعيد القضية في الأيام القادمة، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ من أجل إلغاء قرار لجنة الاستئناف، واستعادة النقاط الثلاث.
وفي هذا السياق.. أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن دهشته، من الخطأ القانوني الذي وقع فيه نادي العلا، بخصوص مشاركة ماتيا ناستاسيتش ضد فريق الوحدة الأول لكرة القدم.
استغراب البكيري؛ سببه هو تواجد اسم كبير في العلا بحجم وليد معاذ، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي.
وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "السؤال الذي أخرج به من هذه القضية؛ هو (كيف للعلا الثري بالمال والكوادر الإدارية والقانونية - في مقدمتها معاذ - أن يقع في مثل هذا الخطأ القانوني البديهي؟!".
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن معاذ، سبق ووقع في خطأ قانوني ساذج؛ عندما كان رئيسًا مكلفًا لعملاق جدة الأهلي، موسم 2022-2023.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أوضح الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن وليد معاذ ارتكب خطأً قانونيًا ساذجًا، خلال رئاسته للنادي الأهلي؛ وذلك عندما قام بإلغاء عقد المحترف الجامايكي لويس جرابان، مع الفريق الأول لكرة القدم.
ولفت البكيري إلى أن هذا الخطأ؛ أدى إلى قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الأهلي من التعاقدات.
واختتم البكيري تغريدته؛ بالقول: "قضية مباراة العلا والوحدة؛ هي الخطأ الثاني لمعاذ؛ حيث تسبب في خسارة فريقه 3 نقاط، هوت به إلى (المركز الرابع) بجدول ترتيب دوري يلو".
النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الجامايكي لويس جرابان، في صيف عام 2022؛ وذلك أثناء تواجد الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري يلو، وقتها.
انتقال جرابان من نوتنجهام فورست الإنجليزي إلى الأهلي، في صيف 2022، كان بشكلٍ حر؛ إلا أن عملاق جدة قام بفسخ عقد اللاعب، بعدها بـ6 أشهر فقط.
وقدّم المهاجم الجامايكي شكوى ضد الأهلي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ للحصول على مستحقاته من النادي، بعد فسخ عقده.
ونظرًا لكثرة الشكاوى ضد الأهلي وقتها؛ قرر "فيفا" حرمان النادي من التعاقدات فترتين، حتى ولو سدد مستحقات اللاعب.
إلا أن قلعة الراقي حققت ما تم وصفه بـ"المعجزة القانونية" بعد ذلك؛ بإقناع الاتحاد الدولي بإلغاء العقوبة، وتصفير جميع القضايا.