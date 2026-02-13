بـ"صور مثيرة وتعليقات ساخرة بالجملة".. الأهلي ينتقم من الشباب ورياض محرز غير راضٍ رغم الخماسية

سخر النادي الأهلي من نظيره الشباب بقوة؛ وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (5-2) على فريق الشباب الأول لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وجاءت السخرية الأهلاوية من الشباب، على خلفية العداء الكبير بين الناديين مؤخرًا؛ حيث تسبب الليث في هبوط الراقي التاريخي، عام 2022.