الأهلي والرياض | "مدرسة الوسطى" تكشف فقر ماتياس يايسله التكتيكي .. ومحمد نور لم يكن حاقدًا عليك يا رياض محرز

سقوط جديد للأهلي مع يايسله في مسابقة دوري روشن السعودي..

لم يعد غريبًا الآن، أن نُشاهد سقوط فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي منذ بداية مسابقة الدوري في الموسم الرياضي الحالي، وهو يقدّم مستوياتٍ مخيبة للغاية؛ حيث أنه إما يفوز بصعوبة كبيرة، أو يسقط في فخ التعادل.

والأمر المشترك للفريق الأهلاوي، سواء فاز بصعوبة أو سقط في فخ التعادل؛ هو أنه لا يجد الحلول "التكتيكية" الكافية، فوق أرضية الملعب.

آخر هذه المباريات التي حدث فيها ذلك؛ كانت ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتقدّم الأهلي في النتيجة، عن طريق نجمه الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 90+1؛ قبل أن يُعادل البرتغالي أنطونيو توزي لنادي الرياض، في الدقيقة 90+11.

وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأهلاوي إلى النقطة 13، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما حصد الرياض نقطته السابعة في "المركز الثاني عشر"، مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الأهلي المخيب أمام الرياض، مساء اليوم الخميس..

    ماتياس يايسله يفشل في اختبار "مدرسة الوسطى"

    يبدو أنه بعد كل مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، تنخفض أسهم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    نعم.. هذا الأمر ظهر جليًا في مباراة الأهلي والرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وسقط يايسله تكتيكيًا أمام فريق الرياض الأول لكرة القدم "مدرسة الوسطى"، بقيادة المدير الفني الإسباني خافيير كاييخا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عندما اعتمد الرياض على خطة دفاعية؛ فشل يايسله في إيجاد الحلول الهجومية.

    * ثانيًا: عندما اعتمد الرياض على خطة هجومية؛ كان من السهل ضرب طريقة يايسله الدفاعية.

    وبدأ كاييخا مواجهة الأهلي بشكلٍ دفاعي كبير؛ بدرجة أنه أجلس هداف فريقه السنغالي مامادو سيلا على دكة البدلاء، في البداية.

    وبالفعل.. تماسك دفاع الرياض حتى الدقيقة 90+1؛ عندما سجل الأهلي هدفًا من "ركلة جزاء"، عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني.

    أما هجوميًا وبعد نزول سيلا بديلًا؛ شكل الرياض الكثير من الخطورة على مرمى السنغالي إدوارد ميندي، حارس النادي الأهلي.

    سيلا لوحده منح الرياض "ركلة جزاء"، جاء منها هدف التعادل (1-1) عن طريق البرتغالي أنطونيو توزي في الدقيقة 90+11؛ إلى جانب تسببه في طرد متوسط ميدان الأهلي زياد الجهني، في الدقيقة الثالثة عشر من الوقت بدل الضائع.

    أي أن يايسله لم يستطع التعامل مع متغيّرات اللقاء؛ بل أن كاييخا هو من تلاعب به تكتيكيًا، وحصل على ما يريده في المباراة - وهي النقطة -. 

    محمد نور لم يكن "حاقدًا" عليك يا رياض محرز!

    "خطورته تأتي من العرضيات فقط"!.. هكذا تحدث أسطورة نادي الاتحاد محمد نور عن النجم الجزائري الكبير رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    البعض انتقد نور واعتبر تصريحاته حقدًا على محرز؛ وذلك حتى جاءت مباراة الأهلي والرياض مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    في هذه المباراة.. تأكد الكثيرون أن أسطورة نادي الاتحاد، لم يتحدث حقدًا عن النجم الجزائري؛ وإنما تصريحاته فيها جزءًا كبيرًا من الحقيقة، على النحو التالي:

    * أولًا: محرز لم يجد حلولًا أمام الرياض؛ سواء بالاختراقات أو التمريرات البينية.

    * ثانيًا: محرز لم يحاول التسديد في بعض اللقطات؛ التي كان من الممكن أن يفعل فيها ذلك.

    واكتفى رياض محرز في مواجهة الأهلي والرياض، بإرسال العرضية تلو الأخرى - من الكرات الثابتة والمتحركة -؛ حيث أحيانًا ما تصل إلى الزميل، وفي بعض الأحيان الأخرى لا.

    واسم عالمي مثل محرز، يجب أن لا تقتصر خطورته على الكرات العرضية فقط؛ بل إيجاد الحلول عندما تقفل كل الأبواب، وإلا سيصبح مثل أي لاعب آخر.

    ماتياس يايسله "يصفي" نجم النادي الأهلي بدنيًا

    هُناك اسم آخر في صفوف عملاق جدة الأهلي يجب الوقوف عنده؛ وهو النجم الشاب فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    البريكان يتعرض لما يُمكن تسميته بـ"التصفية البدنية"، خلال مباريات الفريق الأهلاوي، بسبب خطة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مطالبة البريكان بالضغط المستمر على دفاعات ووسط الخصم.

    * ثانيًا: إعطاء البريكان تعليمات بالعودة للأدوار الدفاعية في مرتدات الخصم.

    * ثالثًا: تغطية البريكان أكثر من خط فوق أرضية الملعب خاصة الجناح الأيسر والعمق.

    كل ذلك يجعل اللاعب يستنزف بدنيًا، ولا يستطيع تقديم أداء ثابت طوال الـ90 دقيقة؛ كما أن يايسله يبعده كثيرًا عن مرمى الخصم، وبالتالي عدم تشكيل الخطورة المطلوبة منه.

    إنزو ميلوت.. أدوار "الجوكر" داخل النادي الأهلي ولكن!

    أعطى الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، نجمه الفرنسي إنزو ميلوت أدوار "اللاعب الجوكر"، خلال مواجهة نادي الرياض مساء اليوم الخميس؛ على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب كـ"وسط ثانٍ" في الحالات الدفاعية؛ التي يهاجم فيها الرياض.

    * ثانيًا: اللعب كـ"صانع ألعاب صريح"؛ عندما يدخل فراس البريكان كـ"مهاجم ثانٍ".

    * ثالثًا: اللعب كـ"جناح أيمن أو أيسر"؛ عندما يترك رياض محرز وماثيوس جونسالفيس الخط ويدخلان للعمق.

    تحركات ميلوت المتواصلة، سببت قلقًا لدفاعات الرياض في البداية؛ ولكنها أصبحت "عقيمة كرويًا" بعد قراءتها من الخصم، وعدم إيجاد يايسله التنوع التكتيكي الكافي.

    بمعنى.. هذه الخطة كانت من الممكن أن تصبح ناجحة للغاية، خاصة في ظل إيجادتها من قِبل ميلوت؛ ولكن إذا كان معها عنصر التنوع والمفاجأة.

