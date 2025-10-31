رفض توجيه أصابع الاتهام للتحكيم! .. مدير الأهلي الرياضي يحرج مسؤولي النادي ويحدد شروط العودة للمنافسة

ومن ناحيته.. قام البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بـ"إحراج" المتحدث الرسمي ماجد الفهمي ومسؤولي عملاق جدة؛ الذين يحملون التحكيم مسؤولية فقدان النقطة تلو الأخرى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وآخرها في مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم.
باراز أكد في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أن سقوط الأهلي في مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يعود إلى سوء أداء الفريق وعدم تركيز اللاعبين، بعيدًا عن أي عوامل أخرى داخل أرضية الملعب.
وعن ذلك يقول المدير الرياضي البرتغالي: "مرة أخرى.. لم نكن أقوياء بما يكفي، لم نكن جيدين بما يكفي، لم نكن فعالين بما يكفي، لم نتجاوز توقعات جماهيرنا كما ينبغي".
وشدد باراز على أن الأداء والتركيز والالتزام الذي يتطلبه هذا النادي الكبير، لا يُمكن أن يقبل بأقل من التميّز.
وأضاف: "بغض النظر عن جميع العوامل الإضافية على أرضية الملعب؛ علينا أولًا معالجة أخطائنا وتحليلها، قبل النظر إلى أي شيء آخر"، لافتًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة، لتطوير هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكهم الفريق الأهلاوي.
وأعرب روي بيدرو باراز عن ثقته في تحقيق الانتصار تلو الآخر، وتحقيق التطلعات وأحلام الجماهير؛ إذا التزم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالعمل الجاد والصدق والانضباط.