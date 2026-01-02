Matthias Jaissle Jorge JesusGoal AR
أحمد فرهود

الأهلي يزلزل الدوري السعودي! .. النصر عرف سبب طرد جورج جيسوس من الهلال ولا تلوموا ماتياس يايسله على جلد لاعبيه

النصر يتعثر للمباراة الثانية على التوالي والمنافسة تشتعل على الصدارة..

"وسام الإجادة".. هكذا يستحق أن نطلق على أداء فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي قدّم مباراة كبيرة للغاية؛ ليحقق الفوز (3-2) على النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الأهلي بثنائية متتالية عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، في الدقيقتين 7 و20؛ قبل أن يعود النصر بهدفين بواسطة مدافعه عبدالإله العمري، في الدقيقتين 31 و44.

إلا أن المدافع التركي ميريح ديميرال؛ ظهر في الدقيقة 55، بهدف منح الفريق الأهلاوي ثلاث نقاط غالية للغاية.

وهذا الفوز هو الأول للأهلي ضد النصر، على أرضه ووسط جماهيره في مدينة جدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ منذ 10 سنوات كاملة - تحديدًا أكتوبر 2015 -.

ورفع الأهلي بهذا الفوز أيضًا، رصيده إلى النقطة 25؛ في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ومن ناحيته.. تزلزلت الصدارة تحت أقدام النصر؛ حيث تجمد عند النقطة 31، في "المركز الأول" بجدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا.

"الصدارة" قد يخطفها عملاق الرياض الهلال بشكلٍ رسمي، مساء يوم الأحد القادم؛ إذا فاز على ضمك، في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي المهم للغاية ضد النصر، في ليلة الجمعة..   

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس.. عندما فضح كلاسيكو الأهلي "فشل" مدرب النصر

    رغم أنه لا خلاف على قيمة البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر؛ إلا أنه أثبت فشلًا كبيرًا للغاية في كلاسيكو المملكة ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

    نعم.. الفشل الذي نقصده هُنا؛ تمثّل في تكرار الأهلي نفس اللعبة التكتيكية خلال الكلاسيكو، بدون أي تدخل من جيسوس.

    هذه اللعبة جاء منها الهدف الأول للفريق الأهلاوي؛ والذي سجله المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة السابعة، على النحو التالي:

    * أولًا: تمريرة من منتصف الملعب خلف المدافعين؛ إلى الجناح الأيسر البرازيلي ويندرسون جالينو.

    * ثانيًا: انطلاق جالينو بسرعته ومهارته؛ ثم قيامه بإرسال عرضية متقنة داخل منطقة الـ18 إلى توني.

    * ثالثًا: قيام توني بلمسة واحدة فقط داخل منطقة الـ18؛ لتحويل عرضية جالينو إلى داخل الشباك.

    ومن نفس اللعبة تمامًا؛ كاد كل من توني أيضًا وعلي مجرشي أن يسجلا هدفين أخريين، إلا أنهما أهدرا الكرة بغرابة وهما وجهًا لوجه مع الحارس النصراوي نواف العقيدي.

    ليس هذا فقط.. الفريق الأهلاوي سجل الكثير من الأهداف بهذه اللعبة؛ آخرها كان في الفوز (2-0) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    مباراة الفيحاء كانت منذ 3 أيام فقط؛ وهذا يجعلنا نتساءل: "هل تابع جيسوس هذا اللقاء؟، هل يعلم طريقة لعب الأهلي؟.. وكيف تكررت نفس اللعبة في الكلاسيكو؟".

    وأساسًا.. بسبب هذا الفشل التكتيكي المتكرر، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ قام الهلال بـ"طرد" جيسوس من القيادة الفنية للفريق الأول، رغم النجاحات في العام الذي سبقه.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. مهاجم الأهلي "بطل المباريات الكبيرة" بلا مُنازع

    واصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني، تألقه الكبير بقميص فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك في المباريات ضد الأندية السعودية الكبيرة، وخاصة الهلال والنصر والاتحاد.

    وأساسًا.. توني يتعرض لانتقادات عنيفة منذ الانضمام للأهلي صيف 2024؛ إلا أن الحقيقة التي لا يُمكن إنكارها أبدًا، أنه يتألق بحق في المباريات الكبيرة.

    آخر هذه المباريات كانت في الكلاسيكو السعودي ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    وسجل المهاجم الإنجليزي ثنائية ضد الفريق النصراوي، مع صناعة تمريرة حاسمة؛ إلى جانب بذل الكثير من الجهد فوق أرضية الملعب.

    - أرقام إيفان توني ضد الثلاثي السعودي الكبير:

    * الهلال: 6 أهداف في 4 مباريات.

    * النصر: 3 أهداف وتمريرة حاسمة في 4 مباريات.

    * الاتحاد: هدف في مباراتين.

    وأصبح توني أول لاعب في تاريخ كلاسيكو الأهلي والنصر، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009؛ يُسجّل ثنائية في أول 20 دقيقة.

    وبالتالي.. مهما طالب بعض من جمهور الأهلي، بالاستغناء عن توني؛ فإن رحيل هذا اللاعب سيكون جنونيًا، إذا لم يتم تعويضه باسم أكبر عالميًا.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ماتياس يايسله.. الإبداع يتجلى ضد النصر و"جلد نجوم الأهلي طبيعي"

    قدّم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، كلاسيكو أكثر من رائع ضد نادي النصر؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    تألُق يايسله التكتيكي في الكلاسيكو؛ تمثّل في أكثر من نقطة فوق أرضية الملعب، على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب بتوازن كبير؛ وذلك بين الدفاع والهجوم.

    * ثانيًا: ضرب دفاعات النصر؛ بالتمريرات بين الخطوط وخلف المدافعين.

    * ثالثًا: إعطاء الحرية للثنائي فراس البريكان والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس؛ لتبادل المراكز.

    * رابعًا: إغلاق مفاتيح لعب النصر؛ خاصة بناء اللعب من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وصناعة الفرص من البرتغالي جواو فيليكس.

    حتى أن الهدفين اللذين استقبلهما الأهلي من النصر؛ كانا من أخطاء فردية، وليس تكتيكيًا من يايسله.

    الأول النصراوي مثلًا؛ جاء بعد مرور الكرة من يد الحارس الأهلاوي عبدالرحمن الصانبي بـ"غرابة"، عقب تسديدة بعيدة من المدافع عبدالإله العمري.

    أما الثاني؛ فجاء بعد كرة ثابتة للنصر، تفوق خلالها العمري في الارتقاء على دفاعات الأهلي.

    ومن هُنا.. نستطيع أن نقول بإن ما يُمكن تسميته بـ"جلد" يايسله، لبعض نجوم الأهلي، بسبب الأخطاء الفردية المتكررة؛ هو أمر يكون طبيعيًا وغير مبالغ فيه أحيانًا، مثلما حدث ضد النصر.

  • Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport

    غيابات الأهلي.. الراقي دفع الثمن بـ"شكل مضحك" ولكن!

    وبمناسبة خطأ عبدالرحمن الصانبي، حارس مرمى النادي الأهلي، والذي يُمكن أن يُسميه البعض بـ"المضحك" أو "الساذج"؛ يجب أن نتحدث عن غيابات الراقي، في الكلاسيكو الكبير ضد النصر.

    الأهلي افتقد العديد من اللاعبين؛ أمثال الثلاثي "الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسييه والسنغالي إدوارد ميندي"، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

    كذلك.. دخل الأهلي الكلاسيكو السعودي، في ظل غياب النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب "الإيقاف".

    ومن هُنا.. الخروج بالنقاط الثلاث ضد النصر، في ظل كل هذه الغيابات؛ هو نجاح كبير للغاية يُحسب لمصلحة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، ونجوم الفريق الأهلاوي.

    لكننا لا ننكر أيضًا تأثير هذه الغيابات؛ حيث أن الهدف النصراوي الأول الذي جاء بعد مرور الكرة من يد الصانبي، كان من المستحيل أن يدخل في حارس بحجم ميندي.

    بعض اللقطات أيضًا كانت ستفرق كثيرًا مع الأهلي، إذا تواجد كيسييه أو محرز فوق أرضية الملعب؛ إلا أننا بصفةٍ عامة نستطيع أن نقول، بإن الراقي حقق ضد النصر أكثر ما كان يتوقعه جمهوره.

