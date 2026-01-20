الأهلي ضد الخليج | تحية واجبة لـ"الجندي المجهول" في كتيبة ماتياس يايسله .. وعلي مجرشي "ضار نافع" في آنٍ واحد

قطار الانتصار لن يتوقف، فالأهلي إن امتلك الرغبة لن يوقفه أحد .. هذا ما تثبته لنا كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله كلما خُلقت لدينا دوافع جديدة، والدافع موجود؛ الانفراد بالوصافة ومن ثم ملاحقة الهلال على الصدارة.

الراقي حول تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول أمام الخليج إلى فوز برباعية في الشوط الثاني، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

افتتح جيورجوس ماسوراس التهديف في المباراة لصالح الخليج في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، مستغلًا خلل في دفاعات الأهلي.

لكن كانت عودة كتيبة ماتياس يايسله بداية من الدقيقة 59 عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني، الذي أضاف كذلك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و77، محرزًا "هاتريك"، قبل أن يضيف ريان حامد الهدف الرابع في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

هذا الفوز ارتقى بالأهلي لانفراد بوصافة جدول الترتيب "مؤقتًا" برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على النصر والتعاون، لكنهما لم يلعبا مباراة الجولة الـ17 بعد.

فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 24 محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة الأهلي والخليج، دعونا نستطرد في السطور التالية..