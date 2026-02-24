الأندية الأرجنتينية تتفق على الإضراب احتجاجًا على "الاضطهاد القضائي" لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا

على الرغم من خطورة الاتهامات التي وجهتها مصلحة الضرائب، حافظ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على براءته وطعن في أسس الشكوى. وفقًا لمصلحة الضرائب، لم يقم الاتحاد بإيداع المبالغ المقتطعة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مما أدى إلى إرسال إخطارات بديون كبيرة. ومع ذلك، أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ردًا قاطعًا في بيان صحفي يوم الاثنين، جاء فيه: "ليس لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي ديون مستحقة عن الالتزامات الضريبية التي استُخدمت كأساس للشكوى المرفوعة من قبل ARCA، والتي استُخدمت كأساس للقرار القضائي باستدعاء سلطات هذه الكيان لتقديم إفادة تحقيقاتية.

"تم سداد هذه الالتزامات الضريبية طواعية قبل تاريخ استحقاقها، وهذا هو أساس الحجة التي تم تقديمها بالفعل أمام المحكمة المختصة، والتي لا تزال حتى الآن قيد النظر من قبل محكمة الاستئناف.

"تعتزم ARCA اعتبار أن هذه الالتزامات، التي لم يحن موعد استحقاقها بعد، والتي لا يمكنها حتى تحصيلها، تشكل أساسًا لارتكاب جريمة ضريبية محتملة، في تناقض صريح مع القواعد القانونية الحالية.

"وفقًا لاجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة المهنية الذي عقد اليوم، طلب المديرون، بقرار إجماعي من جميع الحاضرين، تعليق الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني الممتاز، التي تستمر من الخميس 5 مارس إلى الأحد 8 مارس، وبقية فئات كرة القدم لدينا؛ رفضًا للشكوى التي قدمتها ARCA ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم."