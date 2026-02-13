Getty Images Sport
"الأمر لا يتعلق بي فقط" - مايكل كاريك يرد على فوزه بلقب مدرب الشهر بعد أن استمتع ببداية حلمية في منصبه كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد
منذ توليه زمام الأمور في 13 يناير، نظم كاريك درسًا تكتيكيًا بارعًا أدى إلى تفكيك مانشستر يونايتد لعمالقة الدوري. على الرغم من مشاركته في عدد محدود من المباريات خلال فترة التصويت، إلا أن حجم نتائجه الهائلة جعلته الخيار الأمثل للفوز بالجائزة، متفوقًا على أندوني إيراولا وشون دايتش.
كان أبرز ما في الشهر الحافل بالجوائز الذي قضاه كاريك هو بلا شك الانتصاران اللذان أعادا إحياء موسم مانشستر يونايتد. أولاً، كان هناك الفوز 2-0 على الغريم التقليدي مانشستر سيتي في أولد ترافورد، وهو أداء تميز بالانضباط الدفاعي والانتقالات القاتلة التي تركت فريق بيب جوارديولا يبحث عن إجابات.
إذا كان الفوز في الديربي يتعلق بالعزيمة، فإن الرحلة التالية إلى شمال لندن كانت تتعلق بالشخصية. سافر رجال كاريك إلى الإمارات لمواجهة متصدر الدوري أرسنال وخرجوا بفوز مثير 3-2. عودة الفريق من الخلف لإسكات المدفعجية أثبتت أن فريق مانشستر يونايتد قد استعاد روحه القتالية تحت القيادة الهادئة لقائده السابق.
كارريك يوجه الأضواء إلى طاقمه
وفقاً لطبيعته المتواضعة، سارع كاريك إلى التقليل من دوره الفردي في هذا التحول. وفي حديثه في كارينجتون بعد استلام الكأس، أكد المدرب المؤقت أن هذا الانتعاش هو نتيجة جهد جماعي شارك فيه الجميع في قاعدة تدريب النادي.
وقال كاريك: "هذا أمر رائع ويظهر أننا حققنا بداية جيدة للغاية، لكن لنكن صادقين، الأمر لا يتعلق بي فقط. أعتقد أن الأمر يتعلق بالجميع: يتعلق بالطاقم الفني، وطاقم التدريب، وطاقم الدعم، وبالطبع اللاعبين. هذا يظهر أننا حققنا بداية جيدة، وهو أمر مرضٍ للغاية".
التكيف مع التغيير في خضم المعركة
أحد الجوانب الأكثر إثارة للإعجاب في عهد كاريك هو السرعة التي تبنى بها اللاعبون أساليبه. نادراً ما يكون الانتقال من فلسفة تدريبية إلى أخرى في منتصف الموسم سلساً، لكن مانشستر يونايتد بدا متماسكاً بشكل ملحوظ تحت قيادته، وحقق انتصارات على فولهام وتوتنهام.
وتابع كاريك: "اللاعبون كانوا جيدين. ليس من السهل التكيف مع التغيير والبدء في العمل واللعب بالطريقة التي لعبوا بها في أنواع مختلفة من المباريات، ولكن هذا كان مرضياً للغاية.
من الواضح أن المباريات الأولى والثانية، من بعض النواحي، كانت سهلة بسبب الحماس وتشجيع الجميع، لكن المباريات التي تلت ذلك كانت، بالنسبة لي، جيدة بنفس القدر من حيث رد فعل اللاعبين وجودة اللعب.
"كان الدخول في تلك المباريات تحديًا، ثم قبل ثلاثة أيام من مباراة سيتي [أنا والموظفون] دخلنا... مرة أخرى، لهذا السبب أقدر اللاعبين على تقديم أنفسهم حقًا، ورد فعلهم على التغيير.
"لكن بالتأكيد هاتان المباراتان تمنحك دفعة قوية من جميع أنواع المشاعر التي يمكنك الاستفادة منها للمضي قدمًا، وهذا كان المفتاح.
"بعد انتهاء تلك المباريات، ما يحدث بعد ذلك هو ما أسعدني حقًا، وهو رد الفعل بعد ذلك".
الحفاظ على الزخم في أولد ترافورد
مع استمرار سجله الخالي من الهزائم بعد تعادل صعب في وست هام، فإن السؤال الآن هو إلى أي مدى يمكن لكارريك أن يقود هذا الفريق. على الرغم من أنه لا يزال شخصية مؤقتة، إلا أن "تأثير كارريك" قد غير الأجواء المحيطة بالنادي من أجواء أزمة إلى أجواء تفاؤل حذر.
جائزة أفضل مدرب في الشهر هي تكريم مناسب لمدرب جعل أحد أصعب الأعمال في عالم كرة القدم يبدو سهلاً للغاية. في الوقت الحالي، يستمتع مشجعو مانشستر يونايتد بهذه الرحلة، حيث يثبت أسطورة النادي أنه يمتلك المهارات التكتيكية التي تمكنه من منافسة نخبة المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لن يخوض الفريق أي مباراة تنافسية هذا الأسبوع بسبب خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، وستكون مباراته التالية ضد إيفرتون في 23 فبراير.
