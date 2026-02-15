"الأطفال ربما يسمونها عبودية!" - باتريس إيفرا يدعي أن تنظيف أحذية كريستيانو رونالدو كان "مكافأة" في مانشستر يونايتد

هذا الدافع المهني يعني أن إيفرا لا يزال يتدرب خمس ساعات يوميًا بينما يسلك مسارًا رياضيًا مختلفًا. لقد اتجه إلى الفنون القتالية المختلطة ويأمل في دخول الحلبة في وقت ما - بعد أن شاهد مباراة في باريس العام الماضي تم إلغاؤها عندما انسحب خصمه.

قال إيفرا، لاعب المنتخب الفرنسي السابق، عن رغبته الدائمة في تحدي نفسه: "نشأت وأنا أشاهد أفلام بروس لي ومارست بعض رياضة الكيك بوكسينغ عندما كنت طفلاً. كنت مفتوناً حقاً بفكرة دخول الحلبة ومواجهة خصمي. الشعور بالخوف من تلقي لكمة في وجهك - أو عدم الخوف منها. من الصعب شرح ذلك.

"يقول الناس إنها عنف، لكن في الواقع MMA هي لعبة مطاردة. الأمر كله يتعلق بالتقنية والطريقة التي تمسك بها خصمك. لا يتعلق الأمر بالقوة. جلسة تدريب واحدة في MMA تشبه لعب 90 دقيقة من كرة القدم".

يشاهد إيفرا الآن من بعيد زميله السابق رونالدو وهو يطيل مسيرته الكروية التي حطمت الأرقام القياسية في سن 41 عامًا. تشير التكهنات إلى أن الأيقونة البرتغالية قد يغادر نادي النصر بعد إضرابه عن اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يزال المهاجم الخالد يطارد هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية.