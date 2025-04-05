الأصغر منذ كاسياس وأخذ مكان "مثله الأعلى".. من هو فران جونزاليس حارس ريال مدريد الأساسي أمام فالنسيا؟

الحارس البالغ من العمر 19 عامًا يعيش حلمًا

في ظل عدم اليقين الذي يكتنف كل من أندري لونين وتيبو كورتوا المصابين، لم يملك كارلو أنشيلوتي العديد من الخيارات في مركز حراسة المرمى، يبدو أن كل شيء دفع بالبداية التي سيبدؤها فران جونزاليس أساسيًا أمام فالنسيا.

لجأ أنشيلوتي إلى شاب جديد ينضم للشباب الذين استخدمهم هذا الموسم لترقيع بعض الجوانب المهترئة في ثوب الملكي، مثل راؤول أسينسيو الذي بات ركيزة أساسية لدى تشكيلة المدرب الإيطالي.

وكان قد قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه "يملك الثقة الكاملة في فران جونزاليس" مؤكدًا أنه "حارس رائع يتمتع بمستقبل واعد ولكن مشكلته الوحيدة حاليًا تتمثل في صغر السن، لكن الآن أو بعد ذلك سوف يحصل على الفرصة".