الأزمة مع كين و"غطرسة" الشياطين .. رحلة هالاند المعقدة مع مانشستر يونايتد

تاريخ معقد لهالاند مع مانشستر يونايتد!

كان أمام إرلينج هالاند، فرصة حقيقية للانضمام إلى مدربه السابق سولشاير، فى مانشستر يونايتد ببداية مسيرته الكروية لكن فشل الأمر وأصبح النجم النرويجى بعد ذلك كابوسًا على الشياطين الحمر.

لقد تألق هالاند، سريعًا مع مانشستر سيتي بعد انتقاله إليهم وعند سؤاله عن المباراة التي يتطلع إليها أكثر، ابتسم وهو ينظر إلى الجماهير الكبيرة خارج ستاد الاتحاد وقال: "مانشستر يونايتد، نعم!"

وفى أول مباراة لهالاند، فى ديربى مانشستر سجل ثلاثية وصنع هدفين آخرين في الفوز 6-3 على ملعب الاتحاد ومنذ ذلك الحين خسر اليونايتد 2-1 على ملعب أولد ترافورد، وفاز السيتى بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2-1 على ملعب ويمبلي، وسجل هالاند، هدفين في الفوز 3-0 بملعب الشياطين الحمر.

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واليوم ستتجدد مواجهة ديربى مانشستر على ملعب الاتحاد ويدخل هالاند، المباراة وهو فى أعلى مستوياته حيث سجل خمسة أهداف في الفوز 6-2 على لوتون تاون.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى تاريخ هالاند، مع مانشستر يونايتد وتفاصيل مثيرة على النحو التالي:-