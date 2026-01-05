خرج مدافع إنتر بتصريح غريب عن زميله لاوتارو مارتينيز، وذلك عقب نهاية المواجهة أمام بولونيا، والتي أعادت الفريق لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتصاره بنتيجة 3-1.
"الأرجنتينيون غريبون" .. مدافع إنتر يخرج بتصريح غريب عن لاوتارو مارتينيز!
إنتر يهزم بولونيا
قدّم إنتر مباراة كبيرة في ختام الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي وحقق انتصارًا مستحقًا على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل له كلًا من بيوتر زيلينسكي ولاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، فيما أحرز هدف الضيوف الوحيد سانتياجو كاسترو في الدقائق الأخيرة.
الفوز أعاد النيراتزوري لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن جارهم ميلان، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة مقابل 38 للروسونيري و37 لحامل اللقب نابولي.
الجولة القادمة تنطلق وسط الأسبوع الجاري، وخلالها يلعب إنتر خارج ملعبه مع بارما مساء الأربعاء المقبل.
Getty/Goal
مدافع إنتر عن المباراة
المدافع الألماني، يان أوريل بيسيك، تحدث عقب اللقاء بسعادة بالغة عن الفوز، مبديًا رضاه عن أدائه خلال اللقاء.
وأضاف لمنصة "DAZN" ""نحن سعداء، لقد قدمنا مباراة رائعة. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو الهدف الذي استقبلناه، لكنه قد يحدث. كلاعب قلب دفاع، لدي مسؤولية كبيرة في رفع الخط الدفاعي والدفاع. كلاعب ظهير، من المهم أيضًا المساهمة في الهجوم. أعتقد أن لدي بعض المهارات وأحاول دائمًا تقديم شيء للفريق. اليوم أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، لكن يمكنني أن أقدم أفضل من ذلك".
صاحب الـ25 عامًا لعب مباراته الثالثة تواليًا بشكل أساسي مع إنتر في السيري آ، وقد رفع إجمالي مشاركاته مع الفريق في جميع البطولات إلى 14 مباراة شهدت إحرازه لهدف وتقديمه لتمريرة حاسمة واحدة.
عن لاوتارو والأرجنتينيين
بيسيك سُئل عن حماس زميله، لاوتارو مارتينيز، فأجاب مؤكدًا أنه لا يختلف عن بقية اللاعبين الأرجنتينيين!
إذ قال "لاوتارو متحمس؟ الأرجنتينيون دائمًا هكذا، هم غريبون بعض الشيء. لا، أمزح، إنه قائد عظيم، يلعب دائمًا من أجل الفريق".
صاحب الـ28 عامًا وقع خلال مواجهة بولونيا على هدفه العاشر في الدوري الإيطالي، وقد رفع عدد تمريراته الحاسمة كذلك إلى 4 بصناعته لهدف زيلينسكي.
مارتينيز هو أفضل لاعبي إنتر هذا الموسم، وقد لعب 23 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 4.
القادم للإنتر
إنتر يستعد لمواجهة بارما في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي مساء الأربعاء القادم، ومن ثم اللقاء الكبير أمام نابولي مساء الأحد في سان سيرو ضمن الجولة الـ20.
الفريق سيخوض مباراتين إضافيتين في الدوري المحلي، أمام ليتشي وأودينيزي، قبل مواجهة آرسنال في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري.