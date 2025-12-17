كان من المفترض أن تكون كأس العالم 2026 احتفالاً عالمياً. ولكن قبل بضعة أشهر من انطلاقها، دخلت السياسة في اللعبة. فقد أدى إعلان وقعه دونالد ترامب إلى تعقيد سفر العديد من المشجعين الأجانب، بما في ذلك مشجعو الدول المتأهلة.
رغم تأهلهما لنهائيات كأس العالم 2026 .. ترامب يمنع سكان دولتين جديدتين من دخول أمريكا!
قرار رئاسي في وقت غير مناسب
من الواضح أن كرة القدم لم تكن لها أهمية كبيرة في هذا القرار. يوم أمس الثلاثاء، وقع دونالد ترامب على إعلان يشدد شروط دخول الولايات المتحدة لمواطني عدة دول. هذا الإعلان له عواقب وخيمة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم كأس العالم 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
في هذه القائمة الجديدة، كما أفادت RMC Sport، أصبحت خمسة بلدان خاضعة لحظر دخول كامل: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. وقد انضموا إلى إيران وهايتي، اللتين كانتا بالفعل خاضعتين لهذه الإجراءات، ومع ذلك تأهلتا لكأس العالم.
- Getty Images
السنغال وكوت ديفوار معنيتان بشكل مباشر
بالإضافة إلى هذه الحظر الكامل، فرضت الإدارة الأمريكية أيضًا قيودًا جزئية على خمسة عشر دولة أخرى. ومن بينها دولتان تأهلتا لكأس العالم 2026: السنغال وكوت ديفوار.
وتشمل القائمة أيضًا أنجولا وأنتيجوا وبنين ودومينيك والجابون وجامبيا وملاوي وموريتانيا ونيجيريا وتنزانيا وتونجا وزامبيا وزيمبابوي. وفي حين أن اللاعبين والدبلوماسيين معفون من هذه القيود، فإن المشجعين قد يواجهون صعوبات إدارية حقيقية.
- AFP
الرياضيون في مأمن، والمشجعون يتضررون
يوضح الإعلان الرئاسي أن الرياضيين لا يخضعون لهذه القيود. وبالتالي، سيتمكن المنتخبات الوطنية من دخول الأراضي الأمريكية دون عوائق. أما بالنسبة للمشجعين، فالواقع يبدو مختلفًا تمامًا.
فمع جواز سفر سنغالي أو إيفواري، قد يصبح الحصول على تأشيرة دخول عملية شاقة. وهي توقعات محبطة لآلاف المشجعين الراغبين في مرافقة منتخباتهم في أكبر حدث عالمي.
معدل تجاوز مدة التأشيرة في صميم المبررات
لشرح هذه الإجراءات، تقدم السلطات الأمريكية حجة محددة بالأرقام: معدل تجاوز مدة التأشيرة. يمثل هذا المعدل نسبة الزوار الذين يبقون في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، تبلغ هذه النسبة 4٪ بالنسبة للسنغال وترتفع إلى 8٪ بالنسبة لكوت ديفوار. وتعتبر هذه الأرقام مرتفعة بما يكفي لتبرير تشديد شروط الدخول، على الرغم من الظروف الرياضية الاستثنائية.
- AFP
المجموعات المعروفة بالفعل لكأس العالم 2026
ستبدأ كأس العالم 2026 في 11 يونيو وستجمع 48 فريقًا للمرة الأولى. ستلعب كوت ديفوار في المجموعة E، إلى جانب ألمانيا وكوراساو والإكوادور. من جانبها، تم وضع السنغال في المجموعة I، مع فرنسا والنرويج وفريق يتم اختياره من المباريات الفاصلة.
كما ستواجه أسود التيرانجا الولايات المتحدة في مباراة ودية تحضيرية يوم 31 مايو في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية. وستجري هذه المباراة في أجواء خاصة بالفعل.
التذاكر والدبلوماسية والتوترات المستمرة
وقد تسببت قيود السفر بالفعل في خلاف دبلوماسي مع إيران خلال القرعة التي أجريت في أوائل ديسمبر. ومؤخراً، كانت مسألة أسعار التذاكر هي محور النقاشات.
ولتخفيف التوترات، أعلنت الفيفا عن إنشاء فئة جديدة من المقاعد: "المدرجات الأساسية للمشجعين"، التي تبلغ تكلفتها 60 دولارًا لجميع المباريات الـ 104، بما في ذلك المباراة النهائية. وتؤكد الفيفا أن "هذه الفئة تم إنشاؤها لمساعدة المشجعين على متابعة فريقهم طوال فترة البطولة".