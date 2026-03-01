التمهيد للانسحاب من كأس العالم .. أول رد رسمي للاتحاد الإيراني بعد الهجمات الأمريكية على البلاد

أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن القصف الذي تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى عدم مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم المقرر إقامته أيضًا في الولايات المتحدة في الصيف المقبل.

التداعيات الدراماتيكية لبداية الأسبوع لا تقل عن كونها كارثية، وامتدت لتطال كرة القدم أيضًا، فإن إيران، في الواقع، كما كان قد ألمح رئيس الاتحاد مهدي تاج قد تقاطع نهائيات كأس العالم المقبلة.

السبب؟ القصف الذي تعرضت له من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، والأخيرة واحدة من الدول الثلاث، بجوار كندا والمكسيك، التي ستستضيف البطولة بين يونيو ويوليو.