محمد سعيد

الافتتاح بدون ضيوف .. برشلونة يرفض إرسال تذاكر لأتلتيك بيلباو في مباراته الأولى على كامب نو الجديد!

قرار استثنائي من إدارة النادي الكتالوني

أعلن نادي برشلونة، أنه لن يُسمح لمشجعي أتلتيك بيلباو بحضور مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني يوم السبت على ملعب كامب نو، الذي يشهد إعادة افتتاح جزئية بعد فترة من الإغلاق.

وأوضح النادي الكتالوني أن القيود المفروضة تأتي التزامًا بلوائح السلامة المرتبطة بالترخيص الحالي، والتي تمنع تنظيم دخول الجماهير الزائرة، ما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي قبل أيام قليلة من العودة المرتقبة إلى معقل الفريق.  

  • برشلونة تقيد جماهير الفرق الزائرة

    أبلغ نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو أنه لن يتم تخصيص أي تذاكر لمشجعي الفريق الزائر في مواجهة الدوري الإسباني المقررة يوم السبت على ملعب كامب نو، الذي أعيد افتتاحه مؤخرًا بشكل جزئي.

    وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن القرار يأتي التزامًا بقيود السلامة المرتبطة بالترخيص التشغيلي المؤقت، والذي لا يسمح بتنظيم دخول جماهير الفرق المنافسة في هذه المرحلة.  

    وتُعد المباراة أول لقاء رسمي لبرشلونة على أرضية كامب نو منذ مايو 2023، غير أن العنوان الأبرز يبقى القيود غير المسبوقة المفروضة على جماهير الفريق الضيف، في ظل التعامل مع لوائح السعة الجزئية.  

    من جانبه، أكد نادي أتلتيك بيلباو في بيان رسمي أن برشلونة أبلغه بعدم إمكانية إرسال التذاكر، مشيرًا إلى أن الترخيص الحالي للمرحلة 1B لا يضمن الحد الأدنى من شروط الفصل والتحكم والحماية المطلوبة لاستضافة جماهير الزوار، حيث أوضح برشلونة أن أعمال التقسيم اللازمة لا تزال قيد الإنشاء، ولن تُستكمل إلا خلال الأسابيع المقبلة.  

    ويُعيد النادي الكتالوني فتح كامب نو على مراحل بعد موسمين قضاهما في ملعب مونتجويك، حيث خُصصت 45,401 مقعد في المرحلة الأولى، لكن الأقسام التي أُعيد افتتاحها، بما في ذلك المدرج الجنوبي والجناح الجانبي، ما زالت غير مكتملة من الناحية الهيكلية، وهو ما يحول دون الفصل بين الجماهير.

    ورغم الحماسة الكبيرة المحيطة بعودة الفريق إلى معقله التاريخي، فرضت هذه العقبة التنظيمية على برشلونة رفض تخصيص حصة لمشجعي أتلتيك بيلباو المسافرين.  

    أسباب غياب المشجعين الضيوف

    أكد نادي أتلتيك بيلباو أن التوضيحات التي قدمها برشلونة بشأن منع حضور جماهير الفريق الباسكي في مواجهة السبت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ترتبط بقيود بنائية محددة داخل الملعب. 

    وأضاف البيان: "لن تشهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إصدار التذاكر المعتادة المخصصة للمشجعين باللونين الأحمر والأبيض".

    وأوضح برشلونة أن القرار يستند إلى نقطتين أساسيتين: منافذ الوصول غير المستقلة وعدم كفاية التقسيم الفيزيائي، حيث لا تسمح المسارات الحالية بإنشاء دوائر دخول وخروج منفصلة للجماهير الزائرة، ما يفرض احتمالية التدفق المتقاطع مع المشجعين المحليين.

     كما أن المدرجات التي أُعيد بناؤها جزئيًا لا تحتوي على عناصر هيكلية كافية لعزل قطاع الزوار بشكل آمن، وهو ما يتعارض مع لوائح "لا ليجا" ومتطلبات السلامة المحلية.  

    ويرى الجانب الباسكي أن هذا التدبير الاستثنائي يعكس مباشرة واقع إعادة تطوير كامب نو المستمرة، إذ لم ينته برشلونة بعد من استكمال أنظمة الدوران الداخلية وحواجز الأمان والانفصالات في المدرجات الجانبية والشمالية.

    وتتماشى هذه التوضيحات مع تقييم المجلس المختص، الذي شدد على ضرورة تحسين مسارات الإخلاء وإجراء الفحوصات الهيكلية كشرط لمنح الترخيص المؤقت للملعب.  

  • عودة برشلونة بعد غياب موسمين

    رغم أن قرار حظر جماهير الفريق الضيف يظل العنوان الأبرز، فإن مباراة السبت المقبل تحمل رمزية خاصة لمشجعي برشلونة، إذ ستشهد عودة الفريق إلى ملعب كامب نو بعد غياب دام موسمين كاملين بسبب أعمال التجديد.

    وقد صادق المجلس على المرحلة 1B من المشروع، بما يتيح حضور 45,401 مشجع في أول مواجهة تنافسية على أرضية الملعب التاريخي منذ مايو 2023.  

    وأجرى النادي الكتالوني سلسلة من التحديثات شملت تحسين الوصول والحركة الداخلية، تركيب أنظمة درابزين جديدة، اعتماد بوابات تذاكر رقمية، وتجديد غرف تبديل الملابس ونفق اللاعبين، ضمن مشروع ضخم بلغت تكلفته نحو 900 مليون يورو.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حضر 23 ألف مشجع جلسة تدريب مفتوحة، شكلت فرصة للجماهير للاطلاع على الأقسام التي أعيد بناؤها.  

    وكانت الخطط الأولية قد حددت أواخر عام 2024 موعدًا لإعادة الافتتاح الجزئي، غير أن تأخيرات البناء، وفحوصات السلامة، ومخاوف متعلقة بمسارات الوصول دفعت الجدول الزمني إلى التأجيل. حتى أن برشلونة اضطر للتخلي عن إقامة كأس خوان جامبر في كامب نو، وافتتح موسمه بدلًا من ذلك في استاد يوهان كرويف الذي يتسع لـ 6 آلاف مقعد.

    ومن المقرر أن تكتمل أعمال التجديد في يونيو 2026، ليصل السعة النهائية للملعب إلى 105 آلاف مقعد، ما سيجعل كامب نو أكبر ملعب في أوروبا.

    المراحل القادمة واعتبارات دوري أبطال أوروبا

    من المنتظر أن يواصل نادي برشلونة العمل بظروف سعة مخفضة في ملعب كامب نو طوال الموسم الجاري، مع اعتماد التذاكر الرقمية فقط ضمن بروتوكولات السلامة الخاصة بإعادة افتتاح الملعب بشكل جزئي.

    وقد بدأت بالفعل مبيعات التذاكر المسبقة للأعضاء للمباريات المحلية، فيما يثير غياب جماهير الفرق الزائرة يوم السبت تساؤلات حول مدى سرعة النادي في تجهيز القطاعات المخصصة لهم.  

    وتستهدف المرحلة التالية من المشروع، المعروفة بـ رخصة المرحلة 1C، إعادة فتح مدرج الهدف الشمالي، وهو ما يُفترض أن يوفر الاستقلالية الهيكلية اللازمة لتقسيم المدرجات بشكل آمن، وحتى اكتمال هذه الأعمال، قد يظل المشجعون الزائرون مستبعدين من المباريات لضمان الامتثال للوائح المحلية.  

    كما دخل برشلونة في محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن إمكانية استضافة مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت على أرضية كامب نو.

    ويؤكد النادي أنه يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، غير أن الموافقة الرسمية من الهيئة الحاكمة لا تزال قيد الانتظار. ومع استمرار أعمال الإنشاء والتفتيشات الأمنية خلال الموسم، سيحتاج كل لقاء إلى تنسيق دقيق بين النادي والمجلس المحلي ومنظمي المسابقات.  

