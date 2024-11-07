الوقت المناسب للإقالة؟ الاتفاق وجيرارد .. التجربة التي نجحت خارج الملعب وفشلت داخله!

لقد حافظت سمعة القائد السابق لمنتخب إنجلترا على وظيفته فترة أطول مما ينبغي، لكنه الآن على وشك الإقالة.

ظهر ستيفن جيرارد بشكل مفاجئ في بث خيري لقناة The Redmen TV لدعم ملجأ الأطفال زوي بليس قبل بضعة أسابيع. كانت لفتة لطيفة من أسطورة ليفربول لإظهار دعمه لقضية جديرة بهذا القدر. لا شك أن مشاركته زادت من عدد المشاهدين وبالتالي من التبرعات. حتى أن جيرارد دعى مشاهديه مازحًا لمساعدته في جمع المزيد من المال خلال ظهوره مقارنة بالضيف السابق وزميله بالفريق السابق - جيمي كاراجر.

لكن كانت هناك مزحة أخرى وضعته في موقف محرج في نهاية المطاف مع مشجعي النادي الذي يدربه حاليًا، الاتفاق.

عندما سُئل جيرارد عما إذا كان هو ومدرب حراس ليفربول السابق جون أختربيرج، الذي يعمل معه في السعودية، يتابعان تقدم فريق أرني سلوت هذا الموسم، رد قائلاً: "أنا وجون نتابع الأمر بشغف. لقد نظمنا جدولنا كله حول مباريات ليفربول! اللاعبون اكتشفوا الأمر - لقد كنا نتدرب في التاسعة أو العاشرة مساءً!"

كان تعليقًا واضحًا أنه قُصد به المزاح - لكن يمكن القول بأن مشجعي الاتفاق لم يروا الجانب المضحك. في الواقع، من وجهة نظرهم، كان هذا دليلًا آخر على أن جيرارد لا يأخذ وظيفته بالجدية الكافية - ولماذا يجب أن يتم استبعاده من دوره خلال فترة التوقف الدولي القادمة...