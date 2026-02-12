الاتحاد يضع نصب عينيه نجم ريال مدريد بقيمة 60 مليون يورو بعد خسارة نغولو كانتي لصالح فنربخشة

يستعد سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين لفصل صيف آخر حافل بالأحداث، مع قيادة الاتحاد لهذه الموجة. فقد وجد النادي الذي يتخذ من جدة مقراً له فراغاً كبيراً في خط الوسط بعد رحيل نغولو كانتي. وقام اللاعب الفرنسي المخضرم، الذي كان أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري، بإنهاء إقامته في الشرق الأوسط مبكراً للانضمام إلى فنربخشة في تركيا بعد أن فشلت الصفقة في البداية.

رحيل كانتي يترك الاتحاد بدون قائد خط الوسط، ولا تضيع إدارة النادي الوقت في البحث عن بديل. وفقًا للتقارير، فقد وضعوا نصب أعينهم لاعبًا ليس فقط من أبناء بلد كانتي، بل يُعتبر أيضًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في العالم: كامافينجا لاعب ريال مدريد.

يبحث النادي عن اسم لامع ليطمئن الجماهير بأن طموحه لم يتضاءل. إن استبدال لاعب فائز بكأس العالم بأحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية سيكون بالتأكيد رسالة إلى منافسيه، الهلال والنصر.