مقابل 3 لاعبين.. الاتحاد يطلب يانيك كاراسكو من الشباب في "صفقة تبادلية" ضخمة

تُسابق جميع أندية دوري روشن السعودي "الزمن"؛ في محاولة لتدعيم صفوفها بقوة، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
وعلى رأس هذه الأندية، عملاق جدة الاتحاد؛ والذي يُعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.
تُسابق جميع أندية دوري روشن السعودي "الزمن"؛ في محاولة لتدعيم صفوفها بقوة، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
وعلى رأس هذه الأندية، عملاق جدة الاتحاد؛ والذي يُعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.
وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن "صفقة تبادلية محتملة"، بين ناديي الاتحاد والشباب؛ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
الصائغ أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، طلب الاتحاد التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم.
وأوضح الصائغ أن العميد الاتحادي، عرض 3 لاعبين على الشباب في المقابل؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الجناح الفرنسي موسى ديابي.
* ثانيًا: الجناح عبدالرحمن العبود.
* ثالثًا: المهاجم صالح الشهري.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإدارة الشبابية، مرحبة بإتمام هذه الصفقة؛ إذا كانت ستتحصل على الثلاثي سالف الذكر، مقابل كاراسكو.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عماد الصائغ تحدث عن موقف النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى نادي الاتحاد؛ بعد عرض الأخير هذه "الصفقة التبادلية" الضخمة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
وكشف الصائغ عن رفض كاراسكو، الانتقال إلى صفوف الفريق الاتحادي؛ حيث يتمسك بالعودة إلى الملاعب الأوروبية، خلال الفترة الحالية.
وشدد الصائغ على أن النجم البلجيكي، يضغط على الإدارة الشبابية؛ من أجل الموافقة على عرض نادي روما الإيطالي، بـ"استعارته" في الميركاتو الشتوي الحالي.
ويرى كاراسكو أن اللعب في روما، حتى صيف 2026 على الأقل؛ سيجعله يحجز مقعده في "التشكيل الأساسي" لمنتخب بلجيكا، ببطولة كأس العالم القادمة.
وأكد عماد الصائغ أن مسؤولي الشباب، يرفضون فكرة "إعارة" يانيك كاراسكو إلى فريق روما الأول لكرة القدم؛ لأنها لن تحقق إفادة كبيرة لهم، في الفترة الحالية.
النجم البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى نادي الشباب صيف 2023؛ قادمًا من صفوف فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.
صفقة كاراسكو كلفت خزينة الشباب، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ومنذ الانضمام إلى الليث الشبابي؛ لعب النجم البلجيكي 62 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 22 هدفًا وصانعًا 16 آخرين.
وخلال الموسم الحالي.. سجل يانيك كاراسكو 9 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية.
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.
الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.