مقابل 3 لاعبين.. الاتحاد يطلب يانيك كاراسكو من الشباب في "صفقة تبادلية" ضخمة

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن "صفقة تبادلية محتملة"، بين ناديي الاتحاد والشباب؛ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الصائغ أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، طلب الاتحاد التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم.

وأوضح الصائغ أن العميد الاتحادي، عرض 3 لاعبين على الشباب في المقابل؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: الجناح الفرنسي موسى ديابي.

* ثانيًا: الجناح عبدالرحمن العبود.

* ثالثًا: المهاجم صالح الشهري.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإدارة الشبابية، مرحبة بإتمام هذه الصفقة؛ إذا كانت ستتحصل على الثلاثي سالف الذكر، مقابل كاراسكو.