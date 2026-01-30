Goal.com
محمود خالد

صفقة الهلال قلبت الأجواء: "هدّاف المغرب" يقول كلمته في إنقاذ الاتحاد بعد أزمة كريم بنزيما!

الاتحاد يعاني .. فهل يكون هداف المغرب هو المنقذ؟

في الوقت الذي يغيب فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباريات الاتحاد، احتجاجًا على العرض الجديد للبقاء، يسابق العميد الزمن، من أجل تدعيم صفوفه، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الاتحاد يمرّ بالعديد من الملفات الساخنة، التي انعكست بدورها على أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتراجعه في سباق دوري روشن، بين الانتقادات الموجهة للإدارة، ونفي رابطة المحترفين، أخذ أموال الاتحاد لصالح نادٍ آخر، ومن ثمّ رغبة عدد من اللاعبين للمغادرة.

بين هذا وذاك، كان الحديث بشأن تحرك إدارة الاتحاد، من أجل ضم مهاجم جديد، من شأنه أن يقدم حلًا في ظل غموض مستقبل كريم بنزيما، وعلو أسهم رحيله عن قلعة العميد، وهو "الهدّاف" المغربي ياسر زبيري الذي تألق في كأس العالم للشباب.

    نجم المغرب الذي أبهر العالم في مونديال الشباب

    من اتحاد تواركة، إلى نادي فاماليكاو البرتغالي، بدأ ياسر زبيري رحلته مع عالم الاحتراف، إلا أن نقطة انطلاقه الحقيقية، كانت في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي شهدت معجزة المغاربة، بعدما حققوا اللقب للمرة الأولى، إثر التغلب على الأرجنتين بهدفين في النهائي.

    ولعب زبيري دور البطولة في لقب المونديال، بعدما سجل "5" أهداف، منها ثنائية النهائي، ليفوز بجائزة الكرة الفضية، ويتقاسم هدافي كأس العالم.

    ليس ذلك فحسب، بل إن طموح زبيري كان بمثابة قصة ملهمة، كشف عنها المدرب محمد وهبي، والذي قال إن نادي فاماليكاو كان يرفض مشاركة ياسر في كأس العالم للشباب، بل إن مدرب الفريق هدده بأن يفقد مكانه في الفريق حال المشاركة، ليردّ زبيري عليه قائلًا "سأعود بطل العالم"، بل وهدّاف البطولة أيضًا.

    ورغم التألق اللافت لزبيري في المونديال، إلا أن المهاجم المغربي صاحب الـ20 عامًا، اكتفى بتسجيل أربعة أهداف خلال 12 مباراة في الدوري البرتغالي، خلال موسم 2025-2026.

  • رين يرد على الهلال بـ"هدف الاتحاد"

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي حنيف بن بركان، عن نادي رين، بات يبحث عن مهاجم شاب، من أجل تعويض الرحيل "المرتقب"، لمهاجمه محمد قادر ميتي، الذي بات على أعتاب الرحيل إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    وطبقًا لذلك، فقد بات ياسر زبيري هدفًا لنادي رين، ليحلّ بدلًا من ميتي، صاحب الـ18، الذي سجل ثلاثة أهداف في 17 مباراة بالدوري الفرنسي.

    زبيري يقول كلمته

    ووفق ذلك، فقد أفادت شبكة "فوت ميركاتو"، عن قرار ياسر زبيري، والذي أغلق الباب أمام الاتحاد، رغبة في مواصلة رحلته في الملاعب الأوروبية.

    وتحدث ياسر زبيري مع مواطنه عبد الحميد آيت بودلال، والذي يلعب في رين، كمؤشر على اتجاهه نحو قبول العرض الفرنسي، فيما طالب فاماليكاو بالحصول على "17" مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل هدافه المغربي.

    بنزيما يعمق جراح الاتحاد

    وبالتزامن مع رفض زبيري، فإن كريم بنزيما، قائد الاتحاد، جاء ليعمق جراح العميد، بعدما كان كلمة السر في اعتلاء النمور لمنصات التتويج، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي "2024-2025".

    وبحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية، فإن بنزيما خرج غاضبًا من اجتماعه مع الإدارة، للحديث بشأن تجديد عقده، في ظل المقابل المادي الذي اعتبره بمثابة "إهانة" لتاريخه، ما تسبب في غيابه عن مباراة الاتحاد أمام الفتح، في الجولة 19، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، كما طالب بعدم التواجد أيضًا، في المباراة المُقبلة ضد النجمة.

    يأتي ذلك في ظل معاناة الاتحاد، مع مركز "رأس الحربة"، فبينما يغيب بنزيما بسبب أزمة التجديد، أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، عن إصابة صالح الشهري في مباراة الفتح، ما دفعه لطلب التبديل.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

