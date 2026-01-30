صفقة الهلال قلبت الأجواء: "هدّاف المغرب" يقول كلمته في إنقاذ الاتحاد بعد أزمة كريم بنزيما!

في الوقت الذي يغيب فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباريات الاتحاد، احتجاجًا على العرض الجديد للبقاء، يسابق العميد الزمن، من أجل تدعيم صفوفه، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الاتحاد يمرّ بالعديد من الملفات الساخنة، التي انعكست بدورها على أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتراجعه في سباق دوري روشن، بين الانتقادات الموجهة للإدارة، ونفي رابطة المحترفين، أخذ أموال الاتحاد لصالح نادٍ آخر، ومن ثمّ رغبة عدد من اللاعبين للمغادرة.

بين هذا وذاك، كان الحديث بشأن تحرك إدارة الاتحاد، من أجل ضم مهاجم جديد، من شأنه أن يقدم حلًا في ظل غموض مستقبل كريم بنزيما، وعلو أسهم رحيله عن قلعة العميد، وهو "الهدّاف" المغربي ياسر زبيري الذي تألق في كأس العالم للشباب.