في مباراة بعنوان "التمثيل أولًا"! .. الاتحاد يواصل الاستيقاظ من غيبوبته أمام نيوم وكريم بنزيما يكتفي بـ"ضحكاته الساخرة"

الاتحاد ينتفض بعد بداية موسم كارثية في 2025-2026..

"هل على المنافسين الحذر الآن؟!".. سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد فوز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نادي نيوم، مساء اليوم الأربعاء.

الاتحاد فاز (3-1) على نيوم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتقدّم العميد أولًا، بواسطة البرتغالي روجر فيرنانديز في الدقيقة 16؛ قبل أن يُعادل الجزائري سعيد بن رحمة لنيوم، في الدقيقة 27.

لكن.. الاتحاد عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين متتاليين؛ عن طريق الهولندي ستيفن بيرجفاين وأحمد الغامدي، في الدقيقتين 68 و90+6.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الاتحاد إلى "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة من 11 مباراة؛ بينما تجمد نيوم عند النقطة 17، في "المركز السابع".

والفوز على نيوم؛ هو الرابع على التوالي للاتحاد في مختلف المسابقات، حيث تعود آخر خسارة إلى يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقتها.. خسر الاتحاد (2-4) أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد المهم على نيوم، مساء اليوم الأربعاء..  

    3 نقاط متشابهة.. الاتحاد ونيوم بين "المرتدات الفاشلة والتمثيل"!

    مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد مستضيفه نيوم، مساء اليوم الأربعاء، شهدت 3 نقاط متشابهة للغاية بين الناديين؛ وهما:

    * أولًا: اللعب على الهجمات المرتدة السريعة.

    * ثانيًا: الاعتماد على التسديدات البعيدة.

    * ثالثًا: اللجوء إلى "التمثيل" كثيرًا.

    نعم.. الاتحاد ونيوم لعبا مباراة مفتوحة تمامًا، وبدون أي تحفظ دفاعي؛ الأمر الذي سمح لنا بمشاهدة الكثير من الهجمات المرتدة السريعة، عندما يقوم أحدهما بقطع الكرة من الفريق الآخر.

    إلا أن الظاهرة الغريبة أيضًا، كانت هي "الفشل الكبير" من الناديين في استغلال هذه الهجمات المرتدة السريعة؛ باستثناء لعبة الهدف الثالث للاتحاد عن طريق أحمد الغامدي، في الوقت بدل الضائع.

    أما النقطة الثانية؛ فنجد أن الناديين لجأ إلى التسديد من بعيد كثيرًا، وخاصة نيوم بقيادة نجمه الجزائري المتألق سعيد بن رحمة.

    وبخصوص النقطة الثالثة؛ فإننا وجدنا الكثير من لاعبي الفريقين يلجؤون لـ"تمثيل" السقوط داخل منطقة الـ18 - بشكلٍ مبالغ فيه -، في محاولة للحصول على "ركلات الجزاء".

    الشوط الثاني.. عندما تفوق سيرجيو كونسيساو على مدرب نيوم

    وبخلاف ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الإشادة بتعامل المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو، مع مجريات الشوط الثاني من المواجهة ضد نادي نيوم.

    كونسيساو اعتمد على تهدئة اللعب، في كثير من الدقائق خلال الشوط الثاني؛ وعدم الانخداع بالطريقة التي كان يريدها نيوم، وهي الرتم السريع.

    ومع تهدئة اللعب؛ أعطى المدير الفني البرتغالي تعليمات إلى نجومه، بتنويع الهجمات بين "الأجنحة والعمق" لتشتيت الخصم.

    وبالفعل.. وجدنا بعض التنوع في الهجمات الاتحادية، خلال الشوط الثاني؛ وتحديدًا من الفرنسي موسى ديابي على الجناح الأيمن، والهولندي ستيفن بيرجفاين في العمق.

    ومن خلال إحدى اللعبات التي شهدت التنويع بين الجناح والعمق، قام ديابي بالانطلاق من الطرف الأيمن، ثم قدّم تمريرة سحرية في العمق إلى بيرجفاين؛ والذي قام بدوره بإسكانها داخل الشباك.

    وبالتالي.. أثبت كونسيساو تفوقًا ملحوظًا على الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مجريات الشوط الثاني من عمر المباراة.

    روجر فيرنانديز.. الإبداع متواصل بقميص نادي الاتحاد

    بدأ النجم البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، في إثبات نفسه بقوة؛ داخل صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، والذي انضم إليه من النادي المحلي سبورتنج براجا صيف 2025.

    فيرنانديز وبعد بداية متذبذبة مع الاتحاد؛ ها هو يصبح عنصرًا لا غنى عنه أبدًا، في خطط المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    وبالفعل.. لم يخيب النجم البرتغالي ثقة كونسيساو فيه؛ حيث ساهم في الأهداف "تسجيل وصناعة"، خلال آخر 3 مباريات للعميد الاتحادي.

    مساهمات روجر فيرنانديز في آخر 3 مباريات مع الاتحاد

    * الجولة 6 من النخبة الآسيوية: صناعة هدف في الفوز (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي.

    * الجولة 11 من دوري روشن السعودي: صناعة هدف في الفوز (2-0) على نادي الشباب.

    * الجولة 12 من دوري روشن السعودي: تسجيل هدف في الفوز (3-1) على نادي نيوم.

    ليس هذا فقط.. فيرنانديز أثبت مرونة تكتيكية كبيرة للغاية؛ بإمكانية اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، إلى جانب إجادة الدخول للعمق بشكلٍ رائع.

    أيضًا.. قدّم فيرنانديز مساهمات دفاعية مهمة للغاية، خلال المباريات الثلاث الأخيرة؛ حيث كان يعود إلى الخلف كثيرًا، للتغطية على الظهير.

    كريم بنزيما.. المهاجم النائم الذي اكتفى بـ"الضحكات الساخرة"

    شهدت مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد مستضيفه نادي نيوم، مساء اليوم الأربعاء، أداءً مخيبًا لكثير من النجوم الكبار، والذين كانت تعول عليهم الجماهير الكثير.

    على رأس هؤلاء النجوم؛ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، ومواطنه أليكساندر لاكازيت "نيوم".

    الثنائي الفرنسي الذي تخرج من مدرسة نادي أولمبيك ليون؛ لم يقدّما أي شيء يذكر في مباراة الاتحاد ونيوم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    بنزيما مثلًا؛ ظل نائمًا طوال المباراة، وليس كما صرح لاكازيت عنه في وقتٍ سابق "أنه الأكثر تأثيرًا في مسابقة دوري روشن".

    ويُمكن تلخيص ظهور بنزيما، ضد فريق نيوم الأول لكرة القدم، في نقطتين فقط لا ثالث لهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتراض المتواصل؛ مع الضحكات الساخرة من قرارات حكم المباراة خالد الطريس.

    * ثانيًا: الظهور في هجمة وحيدة؛ وسط تألق كبير من الحارس البرتغالي لنيوم لويس ماكسيميانو.

    والهجمة الوحيدة لبنزيما في المباراة؛ كانت عندما استقبل كرة عرضية رائعة من زميله البرتغالي روجر فيرنانديز، ليسدد وجهًا لوجه مع ماكسيميانو الذي تصدى ببراعة.

    ومن هُنا.. يجب على بنزيما أن يعيد حساباته؛ بسبب مستواه المتواضع للغاية، في مباراة الاتحاد ضد مستضيفه نيوم.

