في مباراة بعنوان "التمثيل أولًا"! .. الاتحاد يواصل الاستيقاظ من غيبوبته أمام نيوم وكريم بنزيما يكتفي بـ"ضحكاته الساخرة"

"هل على المنافسين الحذر الآن؟!".. سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد فوز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نادي نيوم، مساء اليوم الأربعاء.

الاتحاد فاز (3-1) على نيوم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتقدّم العميد أولًا، بواسطة البرتغالي روجر فيرنانديز في الدقيقة 16؛ قبل أن يُعادل الجزائري سعيد بن رحمة لنيوم، في الدقيقة 27.

لكن.. الاتحاد عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين متتاليين؛ عن طريق الهولندي ستيفن بيرجفاين وأحمد الغامدي، في الدقيقتين 68 و90+6.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الاتحاد إلى "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة من 11 مباراة؛ بينما تجمد نيوم عند النقطة 17، في "المركز السابع".

والفوز على نيوم؛ هو الرابع على التوالي للاتحاد في مختلف المسابقات، حيث تعود آخر خسارة إلى يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقتها.. خسر الاتحاد (2-4) أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد المهم على نيوم، مساء اليوم الأربعاء..