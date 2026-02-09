Goal.com
بعد أزمة التلويح بالاستقالة .. الاتحاد يحسم مصير كونسيساو وسط "تذبذب" النتائج!

الأزمة اشتعلت بعد رحيل كانتي وبنزيما..

بين الغضب والتلويح بالاستقالة، دار حديث جدلي حول مستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك على خلفية أزمة الانتقالات الشتوية، ورحيل اثنين من أعمدة الفريق، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، بعد فترة من الشد والجذب، والغياب عن مباريات الاتحاد بسبب عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد، فيما انتقل مواطنه نجولو كانتي إلى فنربخشه، في صفقة شهدت تدخلًا من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إتمامها.

    أزمة التلويح بالاستقالة

    وعقب غلق الفترة الشتوية، كشف الإعلامي محمد البكيري، عن كواليس الأجواء الفوضوية التي تعصف بالاتحاد، بعد الميركاتو الشتوي، منوهًا بأن كونسيساو يهدد الإدارة بـ"الاستقالة".

    وأضاف البكيري، عبر منصة (إكس)، بأن الحصة التدريبية للاتحاد، التي أعقبت غلق الفترة الشتوية، تأخرت لمدة تتجاوز الساعتين، حيث كان محددًا لها أن تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا.

    وبينما كان اللاعبون ينتظرون بدء المران، فوجئوا بأحد مساعدي كونسيساو، يخبرهم بأن المدرب قد رحل، وأن المدرب الوطني حسن خليفة، سيتولى قيادة الفريق.

    وتابع "كونسيساو يشعر بأن الإدارة خذلته وجعلته في وجه جمهور النادي، وكأنه خلف تفريغ الفريق من بنزيما وكانتي، دون وجود محور يسد العمق الدفاعي، بعد التعاقد مع مهاجمين".

    في المقابل، أوضح البكيري أن حضور نجولو كانتي، لتوديع زملائه اللاعبين، كسر حدة المشهد داخل غرفة الاجتماعات، حيث طالبت الإدارة، المدرب البرتغالي الغاضب، بحفظ ماء وجهه أمام اللاعبين وكاميرات المركز الإعلامي التي ترصد حضور كانتي الوداعي قبل الرحيل إلى تركيا.

    الإدارة تحسم مصير كونسيساو

    وفي هذا السياق، أفاد موقع 365Scores، بأن هناك رغبة داخل إدارة شركة الاتحاد، في بقاء سيرجيو كونسيساو، لحين نهاية عقده، والذي يستمر حتى صيف 2028.

    الإدارة الاتحادية ترفض التعامل مع كونسيساو بمنطق "المحاسبة بالقطعة"، أو ربط مستقبله بنتائج قصيرة المدى، وسط ثقة كاملة في مشروعه الفني وقدرته على إعادة الفريق للمسار الصحيح.

  • ولكن، هناك بند يسمح بالرحيل

    في المقابل، تملك إدارة الاتحاد، أحقية السماح برحيل كونسيساو في نهاية الموسم الجاري، وفق بند في عقده، يتعلق بالفشل في إنهاء الموسم، ضمن المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب دوري روشن السعودي.

    ويحل الاتحاد، حامل اللقب، في المركز السابع من جدول دوري روشن، برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، ما يعني أن المباريات المقبلة ستلعب دورًا مفصليًا في حسم مستقبله، إلا أن الإدارة لا تملك أي نية بإقالته.

    - إحصائيات الاتحاد تحت قيادة سيرجيو كونسيساو:

    * 22 مباراة

    * 12 فوزًا

    * 4 تعادلات

    * 6 هزائم

    * المركز السابع في جدول دوري روشن.

    * المركز السادس في مرحلة الدوري، من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

