بعد أزمة التلويح بالاستقالة .. الاتحاد يحسم مصير كونسيساو وسط "تذبذب" النتائج!

وعقب غلق الفترة الشتوية، كشف الإعلامي محمد البكيري، عن كواليس الأجواء الفوضوية التي تعصف بالاتحاد، بعد الميركاتو الشتوي، منوهًا بأن كونسيساو يهدد الإدارة بـ"الاستقالة".

وأضاف البكيري، عبر منصة (إكس)، بأن الحصة التدريبية للاتحاد، التي أعقبت غلق الفترة الشتوية، تأخرت لمدة تتجاوز الساعتين، حيث كان محددًا لها أن تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا.

وبينما كان اللاعبون ينتظرون بدء المران، فوجئوا بأحد مساعدي كونسيساو، يخبرهم بأن المدرب قد رحل، وأن المدرب الوطني حسن خليفة، سيتولى قيادة الفريق.

وتابع "كونسيساو يشعر بأن الإدارة خذلته وجعلته في وجه جمهور النادي، وكأنه خلف تفريغ الفريق من بنزيما وكانتي، دون وجود محور يسد العمق الدفاعي، بعد التعاقد مع مهاجمين".

في المقابل، أوضح البكيري أن حضور نجولو كانتي، لتوديع زملائه اللاعبين، كسر حدة المشهد داخل غرفة الاجتماعات، حيث طالبت الإدارة، المدرب البرتغالي الغاضب، بحفظ ماء وجهه أمام اللاعبين وكاميرات المركز الإعلامي التي ترصد حضور كانتي الوداعي قبل الرحيل إلى تركيا.