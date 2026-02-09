بعد أزمة التلويح بالاستقالة .. الاتحاد يحسم مصير كونسيساو وسط "تذبذب" النتائج!

بين الغضب والتلويح بالاستقالة، دار حديث جدلي حول مستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك على خلفية أزمة الانتقالات الشتوية، ورحيل اثنين من أعمدة الفريق، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي.
وشهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، بعد فترة من الشد والجذب، والغياب عن مباريات الاتحاد بسبب عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد، فيما انتقل مواطنه نجولو كانتي إلى فنربخشه، في صفقة شهدت تدخلًا من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إتمامها.